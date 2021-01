Victoria Beckham dévoile la vraie raison de son départ des Spice Girls : "C'était terrifiant"

Après plusieurs années de rumeurs, les Spice Girls ont enfin fait leur grand retour lors d'une tournée spéciale en Angleterre en 2019. Par contre, seules Geri Halliwell,Emma Bunton, Mel B et Mel C étaient de la partie, comme en 2016, mais Victoria Beckham n'a pas manqué de les soutenir avec un beau message : "Je ne rejoindrai pas mes copines sur scène mais être dans les Spice Girls a été une part si importante de ma vie et je leur souhaite tellement d'amour." Sa dernière apparition avec le groupe remonte lors du concert retrouvailles, en 2012.

Pourquoi Victoria Beckham a-t-elle décidé de quitter les Spice Girls ?

Victoria Beckham a décidé de ne plus s'associer avec les Spice Girls, mais pour quelle raison a-t-elle réellement quitté le groupe ? L'épouse de David Beckham s'est confiée à ce sujet dans une vidéo pour British Vogue où elle écrit une lettre à elle-même : "Je me souviens que tu regardais ton tendre ami Elton John sur scène à Las Vegas. Il a chanté Tiny Dancer, comme si c'était la première fois. Tu as réalisé que c'était une source d'oxygène pour lui. Ce moment a changé ta vie, alors que toi tu chantais et dansais pour t'amuser, mais ce n'était pas une passion."

L'ex-chanteuse a ensuite avoué : "Depuis ce jour, tu as commencé ta quête pour découvrir tes propres rêves. Il était temps de partir des Spice Girls. Pour la première fois, tu t'aventurais seule, c'était terrifiant. C'était effrayant de fermer un chapitre qui te définissais." Victoria Beckham a plutôt bien réussi à le clôturer finalement !