Victoire ! Instagram met sur pause son horrible mise à jour façon TikTok... mais prépare déjà "une nouvelle formule"

Alors que les utilisateurs ont été nombreux à rager contre la nouvelle version d'Instagram qui se rapproche de TikTok, ils ont appris une bonne nouvelle ce jeudi 28 juillet 2022. En effet, Adam Mosseri, le patron de l'application, a annoncé la fin d'un test qui affichait les photos et vidéos en plein écran de la même manière que le réseau social chinois. La plateforme va aussi diminuer le nombre de contenus "recommandés" aux utilisateurs par son algorithme, au moins temporairement. "Je suis content que nous ayons pris un risque. Si nous n'échouons pas de temps en temps, c'est que nous ne sommes pas suffisamment audacieux" a tenu à préciser le boss d'Instagram dans une interview accordée à la newsletter spécialisée Platformer, avant d'ajouter : "Nous avons besoin de prendre du recul (...) et de revenir avec une nouvelle formule".

Instagram écoute les utilisateurs mécontents

Une annonce synonyme de victoire pour les plus de 2 millions d'utilisateurs qui ont liké un post sur lequel on peut lire "Faites qu'Instagram redevienne Instagram. Arrêtez d'essayer d'être TikTok, je veux juste voir des photos de mes amis. Sincèrement, tout le monde". Parmi elles, on retrouvait même les deux stars Kylie Jenner et Kim Kardashian, qui ont aussi partagé la publication. "Pleaseeeeeee" écrit la plus jeune des soeurs. "Pretty please" demande, quant à elle, la chéri de Pete Davidson.

Une pétition signée par plus de 230 000 personnes a aussi été lancée. Ils veulent revenir "aux origines d'Instagram". "Rappelons-nous que l'objectif était de partager des photos" peut-on lire. Les signataires réclament le retour de l'affichage chronologique des posts des comptes suivis et la fin d'une suggestion intensive de contenus par l'algorithme de l'application. En clair, ils veulent qu'Instagram arrête d'essayer de devenir TikTok.

Ils semblerait qu'ils aient été écoutés... en attendant la prochaine mise à jour.