Validé saison 2 : du rap et une vengeance sanglante dans la première bande-annonce

Laeti se dévoile enfin

La saison 2 de Validé se dévoile enfin. Après de longs mois de silence radio - possiblement causé par l'affaire judiciaire concernant Brahim Bouhlel, l'un des acteurs de la série de Canal+, Franck Gastambide vient de passer à la vitesse supérieure. Suite à l'apparition d'un court teaser très étonnant cette semaine, c'est une véritable bande-annonce qui a finalement été mise en ligne ce vendredi 25 juin 2021.

Et comme on pouvait s'en douter, cette nouvelle année promet d'être incroyable. Portée cette fois-ci par Laetitia Kerfa, cette saison 2- dont la diffusion débutera à la rentrée prochaine, nous plongera en effet dans le monde du rap à travers les yeux de Laeti, une jeune rappeuse aussi talentueuse que redoutable. Un changement loin d'être anodin, puisque cette évolution permettra ainsi à la série d'aborder des angles inédits et de nous offrir des séquences aussi intenses que vibrantes.

Vengeance sanglante à venir

Mais ce n'est pas tout, si Laeti s'annonce déjà comme la pépite de cette suite, Franck Gastambide nous promet également quelques surprises. Alors non, Apash ne devrait pas revenir à la vie après le final sanglant de la saison 1, mais on peut être rassuré, cette histoire est loin d'être terminée. Au contraire, ce premier trailer met l'accent sur une chose très importante : l'heure de la vengeance et des règlements de comptes a sonné.

Très clairement, si le rap aura encore une grosse place dans l'histoire (ne serait-ce que via les sessions d'enregistrement de Laeti), l'exécution du personnage d'Hatik semble avoir lancé le début d'une nouvelle guerre qui s'annonce aussi violente qu'intense. Difficile d'en connaître les conséquences précises, mais le petit monde mis en place dans la saison 1 sera totalement bouleversé et on peut craindre de nouvelles pertes. De quoi faire passer le clash Booba vs Rohff pour une dispute de cour de récréation.

Bref, vous l'aurez compris, cette saison 2 de Validé a tout pour devenir légendaire. En plus de garder la recette de la saison 1, dont l'efficacité n'est plus à prouver, l'histoire devrait passer un cap et se montrer encore plus ambitieuse et intense. Et on ne va pas s'en plaindre.