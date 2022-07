Vald répond aux provocations de Booba : "c'est toi qui te caches, t'es choqué le vioc"

Ce n'est un secret pour personne, Booba et Vald n'arrêtent pas de se clasher sur les réseaux depuis plusieurs mois. Dans un interview accordée au Parisien, le Duc de Boulogne a d'ailleurs raconté les raisons de cette rivalité. "Je l'ai attaqué sur ses ventes d'albums, parce qu'il avait fait une première semaine à 74 000 ventes sans chanson dans le top 10 (...) Il devrait être le roi du rap français avec de telles ventes, pourquoi n'est-il pas en tête d'affiche ? Ce n'était pas méchant méchant, mais c'est monté en mayonnaise".

Mais leur petite guerre sur les réseaux sociaux a bien failli mal tourner ce vendredi 15 juillet 2022. Les deux artistes étaient programmés le même soir aux Francofolies de La Rochelle. Après son concert, Vald a attendu Booba, les CRS ont dû intervenir et B2O a eu une heure de retard. Interrogé par le journal Francilien, il est revenu sur cette soirée : "C'était de la rigolade pour nous, on a connu bien pire (...) Bon, on s'est titillé sur les réseaux, mais on n'allait pas faire une opération tabassage dans un festival. Nous, on était venu en paix. Je me suis déplacé avec les mêmes personnes que d'habitude, avec les artistes de mon label 92i. Pas avec cinquante gorilles comme lui".

"Si on se croisait, c'était bagarre générale"

"Il n'a pas les mêmes codes que moi. Je pense qu'il a eu peur que je lui fasse quelque chose, mais il n'y a pas de raison. Avec Vald, je me moque, je suis taquin, ce n'est pas une vraie guerre. Et on ne boxe pas dans la même catégorie. Il a voulu faire une démonstration de force, empêcher Booba de chanter mais il a échoué. Le public était là, c'était rempli, il n'a pas réussi à gâcher la fête. Et il a dû attendre qu'on finisse le show pour regagner son bus. Il était ridicule" continue celui qui est aussi en guerre avec Magali Berdah, avant d'ajouter : "On a attendu le 'go' du festival, pour des raisons de sécurité. Si on y allait, si on se croisait, c'était bagarre générale. Mais on a préféré éviter. S'il y a bagarre, je ne chante pas, je perds mon argent et je vais en prison (le rappeur est en sursis depuis son affrontement à Orly avec Kaaris). Le calcul est vite fait. Et je ne vais pas me bagarrer pour Vald. Ce n'est pas mon ennemi juré, pas comme quand j'ai croisé Kaaris. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de guerre avec Vald".

Vald répond aux provocations

Visiblement, Vald n'a pas apprécié cette interview et y a répondu dans un communiqué publié sur Twitter. "POUR LES GOURMANDS DE DRAMAS. Les gars n'allez pas croire que je me permets de racailler quand j'suis bien entouré, c'est pas du tout ce qu'il s'est passé. (...) MOI, pas bagarreur, on me menace, j'me protège" commence celui qui pourrait sortir un album en commun avec Orelsan.

"MOI j'l'ai jamais menacé et je n'ai pas cherché à lui faire un guet-apens. J'l'ai croisé deux fois, il n'a pas moufté et je n'ai pas demandé à ce qu'on l'enc*le (...) Je répète que je ne fais que me protéger de ce 'titilleur taquin'" précise-t-il ensuite.