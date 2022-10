Une tueuse à la hache, un pacte morbide et un stalkeur creepy : top 10 des séries à ne pas manquer en octobre 2022

The Walking Dead saison 11

Les aventures des survivants sont bientôt terminées. En août 2021, AMC a lancé aux US la première partie de l'ultime saison de The Walking Dead, suivie entre février et avril 2022 de la partie 2. La partie 3, composée de 8 épisodes, débarque donc pour conclure l'histoire. Mais bon, la franchise ne dit pas son dernier mot : deux spin-off sont déjà commandées, l'un sur Daryl et l'autre sur Rick et Michonne.

Date de sortie : dès le 3 octobre en US+24 sur OCS.

Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro

Qui dit fin octobre dit Halloween et qui dit Halloween dit horreur. Guillermo del Toro est prêt à nous faire flipper ! Celui qui réalise une version de Pinocchio pour Netflix a aussi créé sa propre série d'anthologie, Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro, dans laquelle il s'attaque à la thématique de l'horreur. Chacun des 8 épisodes aura un thème différent avec un casting et un réalisateur différent.

Date de sortie : le 25 octobre sur Netflix.

The Midnight Club

Autre série pour trembler en ce début d'automne ? The Midnight Club. C'est Mike Flanagan, le papa de The Haunting et Sermons de minuit qui est aux commandes. Adaptée d'un roman de Christopher Pike, cette série suit un groupe de sept ados malades résidants dans un hospice. A minuit, ils se réunissent pour se raconter des histoires flippantes et font un pacte : le premier à mourir devra tenter de contacter les autres depuis l'au-delà.

Date de sortie : le 7 octobre sur Netflix

Les Amateurs

François Damiens et Vincent Dedienne forment un duo de choc dans cette nouvelle série française de Disney+. Après Week-end Family, Oussekine et Parallèles, la plateforme lance sa nouvelle fiction, adaptée de la série britannique The Wrong Mans. Vincent et Alban se retrouvent mêlés à un dangereux complot qui va bouleverser leurs vies.

Date de sortie : dès le 19 octobre sur Disney+.