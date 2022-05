The Walking Dead : Norman Reedus explique le départ de Melissa McBride du spin-off et promet le retour de Carol

Maintenant que le tournage de The Walking Dead est terminé - il faudra attendre l'automne prochain pour découvrir les derniers épisodes de la saison 11, AMC peut enfin lancer la production de ses nombreux spin-off destinés à poursuivre l'exploration de cet univers. Malheureusement pour les fans, l'un d'entre eux, qui étaient pourtant le plus prometteurs, ne verra finalement pas le jour.

En effet, alors que l'on nous avait promis une série centrée sur le duo Daryl et Carol, il a récemment été annoncé que ce projet sera en réalité exclusivement consacré au personnage de Norman Reedus. La raison ? Melissa McBride, sa partenaire habituelle, a préféré se retirer à la dernière minute.

Norman Reedus harcelé suite au départ de Melissa McBride

Une situation qui a surpris de nombreux fans et qui a vu Norman Reedus se retrouver au centre d'une vague de colère honteuse. Suite à ce départ, une partie du public s'est immédiatement (et violemment) attaqué à l'acteur en l'accusant d'en être responsable, que ce soit par un supposé mauvais comportement de sa part sur les plateaux ou encore un supposé caprice en faisant évoluer le tournage en Europe.

Des critiques/insultes qui ont obligé AMC et Jeffrey Dean Morgan (Negan) à mettre les choses au clair sur l'absence de Melissa McBride et à défendre l'acteur, et des rumeurs que Norman Reedus a tenu à lui-même clarifier cette semaine afin de mettre les points sur les i.

L'acteur explique l'absence de Carol du futur spin-off de TWD

Invité de l'émission The Tonight Show ce mardi 3 mai 2022, l'interprète de Daryl a rappelé que le départ de son acolyte d'un tel spin-off était tout simplement dû à une volonté de celle-ci de se reposer. "12 ans de tournage, c'est exténuant comme calendrier, a-t-il confié. Elle voulait prendre un peu de temps pour elle, et elle le fait. Elle le mérite !"

Puis, afin de prouver que lui et Melissa McBride ne sont pas en froid, Norman Reedus a ensuite assuré que de futures retrouvailles à l'écran devraient s'organiser dans les années à venir, "J'imagine que ces personnages vont finir par se retrouver à un moment donné, et ils pourraient même rencontrer d'autres héros en chemin". "En attendant, ils m'ont demandé, 'Est-ce que tu veux partir en mission ?' Et j'ai répondu, "Ouais, faisons ça !", a-t-il enfin révélé au sujet de la mise en place de son spin-off en solo.

Bref, ne vous inquiétez pas, Carol est loin d'avoir dit son dernier mot dans l'univers de The Walking Dead. De quoi mettre fin à un tel harcèlement ? On croise les doigts.