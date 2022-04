The Walking Dead : Norman Reedus harcelé et insulté par les fans, AMC et Jeffrey Dean Morgan le défendent face aux rumeurs

Melissa McBride quitte le spin-off sur Daryl et Carol

Alors que le tournage de The Walking Dead a récemment pris fin, la production de l'un de ses spin-off vient de son côté d'être victime d'une énorme déconvenue. Parmi les gros projets annoncés par AMC il y a quelques mois, les fans attendaient avec impatience la série dérivée autour de Daryl et Carol qui était censée explorer davantage leur relation. Or, on vient de l'apprendre, cela ne verra finalement pas le jour.

On vous rassure, Daryl va bien revenir à l'écran dans un spin-off, mais il ne sera plus accompagné par Carol comme cela était initialement prévu. En cause ? Melissa McBride - l'interprète de la survivante, a finalement changé d'avis et ne souhaite plus participer à cette série.

Une décision inattendue qui a logiquement surpris les fans, mais qui a surtout immédiatement ouvert la porte à de nombreuses rumeurs. Ainsi, quelques heures après cette annonce, Norman Reedus s'est notamment retrouvé accusé d'être responsable de cette situation. A en croire des internautes, l'actrice ne s'entendrait pas avec son partenaire de jeu, dont le comportement ne serait pas toujours plaisant, et ne souhaiterait donc plus tourner à ses côtés.

Norman Reedus insulté, AMC le défend

Une rumeur fondée sur absolument rien qui n'a malheureusement pas empêché l'interprète de Daryl d'être rapidement victime de harcèlement, menaces et insultes sur les réseaux sociaux, de la part de fans en colère. Un acharnement difficile à vivre pour le comédien, qui a donc obligé AMC à réagir en publiant un communiqué afin de le défendre et dévoiler la véritable raison du volte-face de Melissa McBride.

"Nous souhaitons réagir aux réponses provoquées par l'annonce cette semaine au sujet du spin-off de TWD précédemment annoncé autour de Daryl et Carol. Norman Reedus est aujourd'hui ciblé de façon injuste et attaqué sur les réseaux sociaux pour une décision dont il n'est aucunement lié, peut-on notamment y lire. Melissa McBride a révélé qu'elle ne pourra plus participer à la série parce que celle-ci a été délocalisée en Europe et que ça serait une logistique intenable pour elle. Il est donc inapproprié de déverser une telle négativité et colère envers un membre du casting à cause d'une déception dont il n'en est pas la cause."

Par ailleurs, AMC a promis que tout allait bien entre l'actrice et la production puisque tout le monde serait déjà en train de réfléchir à une solution qui permettrait à Carol de rester sur nos écrans : "Carol est une héroïne adorée et vitale et nous travaillons sur une façon qui permettrait aux fans de continuer à suivre son histoire, que seule Melissa est capable de faire vivre, au sein de notre univers étendu de The Walking Dead".

Bref, encore une fois il est important de le rappeler : le harcèlement c'est mal et illégal, ET il est important de vérifier ses sources avant de s'enflammer.