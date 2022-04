The Walking Dead saison 11 : fin du tournage, les adieux émouvants de Jeffrey Dean Morgan (Negan)

Une page de la télévision vient de se tourner. Le 31 mars 2022, les équipes de The Walking Dead ont filmé le dernier épisode de la série, qui sera diffusé à l'automne prochain sur AMC (USA) et OCS (France). Une étape difficile à vivre pour de nombreux acteurs, qui a ainsi vu Norman Reedus (Daryl Dixon) et Lauren Cohan (Maggie Greene) faire leurs premiers hommages à la fiction adaptée de l'oeuvre de Robert Kirkman et se montrer nostalgiques.

Jeffrey Dean Morgan attristé par la fin de The Walking Dead

Et désormais, on peut ajouter la réaction de Jeffrey Dean Morgan. Alors que le comédien reprendra pourtant rapidement son rôle de Negan dans un spin-off, il n'a pas caché lors d'un post sur Instagram qu'il avait encore du mal à réaliser que cette aventure précise s'arrêtait.

"Mon dernier jour. Merci à tout le monde. Il n'y a pas de mots au-delà de ça. Il va falloir du temps pour digérer/analyser tout ça, a-t-il ainsi déclaré dans un message accompagné d'une photo de tournage en noir et blanc qui le met en scène avec un masque des Whisperers. Quelle aventure cela a été. Tellement d'amour pour ce casting et cette équipe."

Puis, conscient et reconnaissant du soutien du public à son encontre depuis son arrivée en 2016, Jeffrey Dean Morgan a ajouté, "Et à vous qui avez continué à regarder The Walking Dead jusqu'à aujourd'hui, 'merci' ne suffirait pas, même si c'est tout ce que j'ai."

Oui, entre cette déclaration et la mort de Glenn, on ne sait plus à quel moment Jeffrey Dean Morgan nous a le plus brisé le coeur avec TWD.