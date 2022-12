Une série qui met Squid Game au tapis et le show le plus cliché sur la France : le top 10 des séries à ne pas manquer en décembre 2022

Alice in Borderland saison 2

Vous avez été scotchés devant Squid Game ? Franchement, la série sud-coréenne qui a cartonné partout dans le monde n'est rien du tout comparé à Alice in Borderland dont la saison 2 arrive enfin après deux ans d'attente. Si vous ne l'aviez pas vue, cette série japonaise suit un groupe d'amis qui se retrouve plongé au coeur d'un jeu mortel. Pour survivre, ils sont forcés de participer à des jeux plus dangereux les uns que les autres, au péril de leurs vies. Violente et addictive, la série basée sur un roman graphique est à voir absolument.

Date de sortie : le 22 décembre sur Netflix .

Emily in Paris saison 3

Les clichés reviennent plus forts que jamais dans la saison 3 d'Emily in Paris ! Un an après son arrivée en France - et alors qu'elle galère toujours autant dans la langue de Molière - Emily va devoir faire des choix, tant dans sa vie pro que dans sa vie perso. Les galères seront donc toujours au rendez-vous pour la plus parisienne des Américaines.

Date de sortie : le 21 décembre sur Netflix.

Pretty Little Liars : Original Sin

Pas besoin qu'une série soit terminée depuis longtemps pour avoir droit à un reboot. Cinq ans après la fin de Pretty Little Liars, c'est le spin-off Pretty Little Liars : Original Sin qui débarque enfin en France. Cette fois, rendez-vous à Millwood où la mort tragique d'une ado, 20 ans auparavant, va réveiller de vieux démons. De nouvelles petites menteuses qui ont pas mal de choses à cacher vont se serrer les coudes pour tenter d'échapper au terrible A.

Date de sortie : le 1er décembre sur Prime Vidéo.