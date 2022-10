"C'est un massacre", "formidable" : personne n'est d'accord sur cette série Netflix qu'on attendait beaucoup

Après les films cultes avec Romy Schneider qu'on a plaisir à revoir chaque année lors des rediffusions à la télé, l'histoire de Sissi est de retour sur nos écrans... avec une double dose. Fin 2021, TF1 diffusait la série Sissi qui aura bien une saison 2 et avait été critiquée pour ses scènes trop hot. Mais Netflix a aussi voulu sa version : L'impératrice est dispo depuis le jeudi 29 septembre.

L'impératrice, une mini-série attendue

Comme à chaque série qui raconte l'histoire de Sissi, L'impératrice était évidemment très attendue des abonnés de Netflix. On y suit évidemment l'histoire d'amour entre la rebelle Elisabeth von Wittelsbach alias Sissi et François-Joseph, l'empereur. En six épisodes, cette série va plus loin que la simple image glamour du personnage, évoquant l'anorexie ou encore la dépression. Une relecture donc un peu plus poussée, et moins superficielle et vulgaire que la version de TF1 qui n'avait pas manqué de faire débat.

Elle divise les internautes

Mais qu'en pensent les internautes ? Eh bien ils sont plutôt partagés ! Si certains ont trouvé cette série "formidable" et "incroyable", d'autres l'ont lynchée. "Je commence la série L'impératrice sur Netflix, il faudrait en parler parce que désolé mais c'est un massacre. Je la regarde pour avoir un avis objectif mais mon dieu c'est pas possible" ou bien "C'est insipide" peut-on lire sur Twitter :