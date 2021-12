Sissi : une saison 2 à venir sur TF1 ? Les acteurs teasent la suite

Après les films cultes avec Romy Schneider, Sissi a droit à une série plus moderne et aussi beaucoup plus sexy. Même si cela n'a pas plu à tout le monde, les acteurs ont défendu les scènes du sexe de la saison 1 qui ne compte que six épisodes. Si vous suivez la série, vous vous demandez peut-être si la série aura une suite.

Sissi est renouvelée pour une saison 2

Bonne nouvelle si vous avez aimé Sissi : la série allemande aura bien une saison 2 ! La chaîne RTL qui la diffuse en Allemagne a commandé une seconde saison de 6 épisodes avant même le lancement de la saison 1. Pour l'instant, aucune date de tournage n'est avancée, on ne sait donc pas quand la suite de la série sera diffusée. Reste aussi à savoir si TF1 programmera cette suite, les premiers épisodes n'ayant réuni que 3 millions de téléspectateurs la semaine dernière.

Les acteurs sont prêts pour la suite et teasent ce qui nous attend

Dominique Devenport et Jannik Schümann, eux, sont en tout cas déjà prêts pour la suite. "Je pense que nous voulons tous les deux continuer à raconter ces personnages parce qu'il y a encore tellement de choses à venir." a confié l'interprète de Franz qui tease une intrigue excitante à venir. "Il y a encore une période passionnante où elle accouche de l'héritier du trône et dérive dans son propre monde" a-t-il expliqué à l'agence de presse Spot on News.

De son côté, l'interprète de Sissi confirme qu'il y a encore pas mal de choses à explorer chez son personnage. "Sissi a vraiment traversé tant de modes de vie différents, d'un extrême à l'autre, interrompus par des coups tragiques du destin, il y a encore beaucoup à dire." assure la star qui avoue aussi avoir hâte de retrouver les autres acteurs.