Une actrice de House of the Dragons bourrée pendant les Golden Globes ? "C'est le truc le plus Rhaenyra ado possible"

Ce mardi 10 janvier 2023, Milly Alcock a visiblement passé la meilleure soirée de sa vie aux USA. La comédienne - qui a fait sensation en 2022 grâce à son rôle de Rhaenyra jeune dans la saison 1 de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, était en effet invitée à suivre la cérémonie des Golden Globes en direct de la salle située au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles.

Milly Alcock ivre aux Golden Globes 2023 ?

Une invitation déjà prestigieuse en soi, qui lui a notamment permis de faire la rencontre de nombreuses autres stars comme Cate Blanchett (sacrée meilleure actrice dans un film dramatique), Colin Farrell (sacré meilleur acteur dans une comédie) ou encore Zendaya (sacrée meilleure actrice dans une série dramatique), mais qui lui a également donné l'occasion de monter sur scène.

A la surprise générale, alors que Better Call Saul apparaissait comme la grande favorite, c'est effectivement House of the Dragon qui a remporté le prix de "Meilleure série dramatique", un exploit que Game of Thrones n'avait jamais accompli à son époque. Or, quand la comédienne est venue récupérer la récompense au côté d'Emma D'Arcy (Rhaenyra adulte), c'est son attitude qui a retenu l'intention de tout le monde, plus que le beau discours de Miguel Sapochnik (réalisateur/showrunner).

Les fans valident totalement la joie de l'actrice

En cause ? La star de 22 ans - qui semble être une grande fan des petits magasins à Paris, est apparue plus enjouée que la normale sur scène, rigolant toute seule et sans raison, et n'hésitant jamais à se montrer extrêmement tactile avec Emma D'Arcy. Un comportement surprenant, qui aurait tout simplement résulté... d'une trop grosse consommation d'alcool en amont.

Une ivresse joyeuse amusante à découvrir en direct qui, évidemment, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. En l'espace de quelques heures, des milliers d'internautes ont en effet rigolé et salué cette nouvelle performance de l'actrice qui mériterait elle aussi une récompense. "Milly Alcock bourrée aux Golden Globes, c'est top tier direct", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Milly Alcock qui apparait totalement ivre sur scène parce qu'elle ne pensait pas que HOTD remporterait le prix est le truc le plus "Rhaenyra ado" possible et je suis fan" ou encore, "Milly Alcok ivre morte aux Golden Globes c'est mon animal totem".

