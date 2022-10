House of the Dragon saison 2 : le plus gros défaut de la série va ENFIN être corrigé et ça va tout changer

La fin de Game of Thrones continue encore de hanter les fans, trois ans après sa diffusion - même Maisie Williams (Arya) vient de reconnaître qu'elle avait été bâclée, mais HBO a pourtant réussi l'exploit de relancer la hype autour de l'univers imaginé par George R.R. Martin grâce à House of the Dragon.

Ce spin-off situé une centaine d'années avant les événements du Trône de Fer et centré sur la guerre interne sanglante au sein des Targaryen a en effet réconcilié tout le monde en nous offrant des épisodes aussi géniaux que jouissifs, marqués par les meilleures qualités de GoT. Comme quoi, les miracles existent.

Trop de sauts dans le temps en saison 1

Toutefois, attention, n'allez pas croire que cette saison 1 - qui a pris fin le week-end dernier aux USA et sur OCS en France, était sans défauts. Entre ses boulettes ridicules lors du tournage ou certains choix créatifs indéfendables (poke l'utilisation du concept de nuit américaine de façon abusée), House of the Dragon nous a parfois donné quelques raisons de râler. Et parmi elles, comment ne pas citer les sauts dans le temps ?

En effet, en seulement 10 épisodes, les créateurs n'ont pas arrêté de faire évoluer la timeline, que ce soit avec des changements d'acteurs ou de simples effets de maquillage. Conséquences ? Cela a non seulement complexifié le suivi de l'histoire (il fallait toujours se rappeler de qui était qui et accepter les incohérences avec les différences de traitements physiques les uns à côté des autres), mais également freiné notre attachement aux personnages et aux enjeux puisque ceux-ci évoluaient en permanence.

Les créateurs de House of the Dragon ne referont pas la même erreur

Une situation frustrante qui, heureusement, ne se reproduira pas en saison 2. "Ce que je peux dire, c'est que pour récompenser ce public incroyable qui nous a suivis jusqu'au bout avec tous ces sauts dans le temps et ces changements d'acteurs, tout ceci est désormais terminé", vient de promettre Ryan Condal (showrunner) à Deadline.

Il l'a en effet précisé, là où George R.R. Martin imagine encore 4 saisons pour raconter l'histoire de son livre Feu et Sang, cette suite sera enfin linéaire : "On va maintenant raconter l'histoire en temps réel". Et forcément, à cet effet, les acteurs actuels sont officiellement assurés d'être tous de retour : "Ces comédiens joueront ces personnages jusqu'à la fin. On ne va plus recaster personne. On ne fera plus d'énormes sauts dans le temps". Après ce qui a donc servi de prologue, House of the Dragon est désormais prête à raconter l'histoire que l'on attendait tous : "Nous sommes maintenant en plein dans la Danse des Dragons et on va donc raconter tout ça".

Une déclaration forcément rassurante et encourageante qui nous ferait presque oublier une terrible chose : il faudra attendre 2024 pour suivre la saison 2. Snif.