Umbrella Academy saison 2 : voici comment sont tournées les scènes avec AJ Carmichael

Dispo depuis 15 jours sur Netflix, Umbrella Academy attire toujours plus d'abonnés : la série est toujours dans le top 10 des programmes les plus vus sur la plateforme. Certains ont déjà terminé les épisodes et se demandent si une saison 3 est prévue. Pour l'instant, Netflix n'a pas officialisé la suite et il faudra encore attendre pour en savoir plus mais le créateur a déjà donné des pistes et les fans ont dévoilé leurs théories. La plateforme a cependant levé le voile sur le tournage via les réseaux sociaux.

Un acteur pour jouer AJ

Parmi les personnages étonnants de la saison 2 de Umbrella Academy, on découvrait AJ Carmichael. Membre du conseil de la Commission, il prenait la place de la Gestionnaire (Kate Walsh) qui lui réservait un sort assez cruel mais on en dira pas plus pour ceux qui n'ont pas terminé les épisodes. Si on pouvait penser que le personnage était entièrement recréé par effets spéciaux, ce n'est en fait pas le cas : Netflix a partagé une courte vidéo avant/après montrant comment les scènes avec AJ Carmichael sont filmées.

C'est en fait bien un acteur qui sert de doublure pour le corps. Vêtu d'un costume et de ce qui ressemble à la partie basse d'un scaphandre, il reproduit les mouvements du personnage. Il porte une cagoule et le poisson ainsi que l'aquarium sont ensuite recréés en images de synthèse.