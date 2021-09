Ukraine - France : rôle de Benzema, absence de Giroud, absence de Mbappé... David Ginola se confie

La rentrée des Bleus a débuté

Après un Euro 2020 décevant qui a pris fin dès les huitièmes de finale (défaite face à la Suisse aux tirs au but), l'équipe de France a effectué sa rentrée ce mercredi 1er septembre 2021 contre la Bosnie-Herzégovine pour la 4ème journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022.

La rencontre parfaite pour oublier la frustration de cet été et retrouver le niveau auquel les joueurs nous ont habitué ces dernières années ? Raté. A la suite d'une contre-performance inattendue contre les derniers du groupe (score final : 1-1), les Bleus ont à nouveau déçu les supporters et ouvert la porte aux doutes. Et David Ginola - ambassadeur de Pokerstars Sports - n'est pas plus confiant que cela mais il espère que l'équipe de France va s'adapter et se remettre sur la bonne voie.

David Ginola, optimisme prudent à court terme...

Interrogé sur le résultat à venir lors du match de demain contre l'Ukraine, l'ex-joueur du PSG a en effet prédit une victoire de la France sur le score de 2 buts à 1. David Ginola, ambassadeur PokerStars Sports et ancien joueur de football professionnel précise que, malgré l'énorme talent offensif du groupe, l'équipe ne fonctionne pas encore comme elle le devrait, "En attaque j'aimerais que Benzema et Mbappé trouvent un peu plus d'harmonie entre eux pour le bien des Bleus et ainsi assurer la création d'un esprit d'équipe."

Suite à l'absence d'Olivier Giroud, il commente : "J'étais surpris de sa non-convocation. Il est un plus indéniable, il apporte une certaine complémentarité". Quant à l'intégration récente de Karim Benzema à sa place dans le 11 titulaire, Ginola estime que les joueurs ont encore besoin de temps pour peaufiner leur entente sur le terrain, "L'équipe de France ne manque pas de confiance mais a besoin d'un temps d'adaptation à un nouveau style de jeu. Pour être plus performante, l'équipe de France a besoin de trouver des automatismes qui lui ont manqué pendant l'Euro."

... mais un espoir durable

De fait, là où tous les fans de foot espéraient déjà la meilleure attaque du monde (Mbappé, Benzema et Griezmann) faire exploser toutes les défenses des autres équipes, ce trio magique va en réalité devoir énormément travailler en coulisses avant de pouvoir réellement briller sur les terrains, "ça va être tout le travail de Didier Deschamps de faire en sorte que l'équipe soit compétitive avec toutes les forces en présence."

Avec la récente blessure de Kylian Mbappé, le sélectionneur aura tout intérêt, selon Ginola, à réfléchir sur le rôle actuel du joueur du Real Madrid, "Le retour de Benzema en équipe de France est logique. Avec tout ce qu'il fait au Real Madrid, il est l'un des meilleurs attaquants du football mondial depuis des années, mais ça demande une adaptation de l'équipe. Il va falloir restructurer avec l'arrivée de Benzema."

Et que se passera-t-il si la fameuse chatte à DD n'est pas aussi efficace qu'auparavant et que cette nouvelle tactique ne fonctionne pas ? David Ginola ne s'en fait pas, il sait déjà comment Didier Deschamps pourra remettre l'équipe sur le droit chemin, en quête d'une troisième étoile au Qatar. Mais ça, on vous en parlera dans un autre article à venir, alors gardez les yeux bien ouverts.