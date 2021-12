Ugo (Koh Lanta, La Légende) vénère de ne pas avoir gagné face aux tricheurs ? Son vrai bilan de la saison

Le karma ne fait pas toujours le taff. Si Teheiura a eu droit à une bonne leçon après sa triche, plusieurs autres candidats de Koh Lanta, La Légende auraient eux aussi réussi à se gaver sur l'île sans être affichés clairement par la prod et l'émission. Ugo semble faire partie des rares à avoir joué complètement le jeu. Il faut dire qu'en passant une bonne partie de l'aventure sur l'île des bannis, il n'a pas trop pu se faire convier aux expéditions triche et aux supposés coups de pression pour avoir des pains au chocolat.

Ugo déçu du choix de la prod ?

Arrivé jusqu'aux poteaux, Ugo a fini 2ème mais, malheureusement pour lui, il a fait face à l'alliance de Claude et Laurent et a loupé la place en finale. De quoi lui foutre la haine ? Pas du tout. Fidèle à sa bonne humeur, il a même félicité tous les candidats de cette saison gâchée. Interrogé par Télé 7 Jours, il confie d'ailleurs ne pas du tout regretter le choix de la prod de ne pas désigner de gagnant : "Ils ont réagi par rapport aux éléments qu'ils avaient en leur possession. Je pense que c'est une bonne décision au vu des événements. L'argent va à une bonne cause, donc je n'ai aucun regret. C'était la bonne et l'unique décision qu'il fallait prendre à ce moment-là".

Il faut dire qu'Ugo n'a peut-être pas encaissé les 100 000€ mais qu'il a gagné une popularité et un respect immense de la part de tous, téléspectateurs comme adversaires : "Je la vois à travers le regard des gens. Je suis très fier que l'on m'appelle le Phénix, je prends ce qu'il y a prendre tant que c'est bienveillant. Pour moi, le parcours est plus beau que l'objectif et c'est ça que je retiens".

Et forcément, malgré une ambiance jugée pourrie pendant la finale de ce Koh lanta 2021 All Stars, Ugo, lui, a kiffé, puisque personne ne pouvait rien lui reprocher : "Contrairement à ce que j'ai pu lire, je n'ai pas trouvé l'ambiance tendue. C'est peut-être dû à mon caractère qui fait que je parle à tout le monde et que je suis apprécié par tous les aventuriers, donc j'ai passé un bon moment. Ça reste la fête d'une aventure qu'on a vécue tous ensemble et c'était cool".

Vraie machine pendant l'aventure, humain et humble, Ugo réussit en plus l'exploit de ne pas rager alors qu'il méritait plus que personne le titre de gagnant de cette édition. Une vraie légende est née.