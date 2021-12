Ugo (Koh Lanta, La Légende) adresse un message à Claude, Laurent, les autres aventuriers et les fans

"Donc oui, on se bagarre sur les épreuves pour ne pas sortir. Oui, on espère avancer plus loin que les autres. Oui, on essaye des stratégies pour avancer. Oui, on vit tout plus intensément à cause de la survie" a continué Ugo, "On gagne et on perd, on rit et on pleure, on chuchote et on crie, on pêche et on cueille. On croit que ça va passer et des fois non, ça passe pas. On tente des trucs. On serre des mains et on se serre les coudes. On vote pour ou contre. On se demande pourquoi on y arrive pas aujourd'hui alors qu'hier on déplaçait des montagnes. On se dit qu'on aurait dû prévoir un short plus serré pour pas le perdre. Un sac étanche aurait été une bonne idée aussi. On vient avec nos défauts et nos qualités, des humains quoi, donc forcement imparfaits".

"Bravo Laurent pour cette magnifique dernière bagarre et Claude pour tes 22 victoires"

Restant fidèle à sa bonne humeur et à positivité, l'aventurier chouchou de Koh Lanta, La Légende a ajouté avec sagesse : "J'ai adoré mes deux expériences. J'en ai gagné une et vécu une autre hors norme. 'Dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais toujours le chemin parcouru, et les détours surtout. Les détours'. Philippe Pollet-Villard. Bref Koh Lanta ne se décrit pas facilement, il faut le vivre. Tentez, vous saurez...".

Ugo a d'ailleurs assuré n'être en froid avec personne en déclarant : "Bravo aux 20 autres aventuriers, fier d'être des vôtres. Bravo Laurent pour cette magnifique dernière bagarre et Claude pour tes 22 victoires (une des raisons de mon vote pour toi) ! Merci @kohlantatf1 @alp_fr @denisbrogniart_off @julienmagne75 Et toute les équipes qui rendent cela possible !".