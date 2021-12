Koh Lanta, La Légende : "Il y avait une ambiance horrible", les coulisses tendues de la finale

"Il y avait une ambiance horrible", "c'était très tendu" et "Teheiura a été mis à l'écart"

Ce mardi 14 décembre 2021 sur TF1, c'était la finale de Koh Lanta, La Légende. Après l'épreuve des poteaux entre Claude Dartois, Laurent Maistret et Ugo Lartiche, Laurent a gagné et a voulu son ami Claude pour la dernière ligne droite. Claude a enfin gagné avec les votes du jury final... mais a été destitué, car il n'y a pas de gagnant cette année comme l'a expliqué Denis Brogniart. La faute aux erreurs des aventuriers : la tricherie de Teheiura (qui a mangé de la nourriture apportée par des locaux avec d'autres aventuriers), le scandale des diners clandestins (des aventuriers auraient carrément été invités chez des gens pour manger), le supposé chantage pour des pains au chocolat (Claude et Laurent auraient menacé de faire grève)...

Une finale dont les coulisses auraient donc été remplies de tensions à cause de tout ça. Le Parisien a en effet révélé que les retrouvailles entre les aventuriers de Koh Lanta All Stars 2021 auraient été tendues. Ils se sont retrouvés devant le Novotel de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), avant d'aller sur le plateau de la finale, qui n'était pas en direct mais enregistrée. Un salarié d'Adventure Line Productions a confié au média : "Une finale est censée être une fête", "mais là, il y avait beaucoup d'amertume, beaucoup de rancoeur aussi. Émotionnellement, on a senti que c'était horrible".

Des sources du journal ont précisé que "plusieurs groupes se forment" : "Entre eux, il y avait une ambiance horrible", "c'était très tendu. Teheiura a été mis à l'écart par ses potes d'avant. C'est dégueulasse de leur part".

La prod aurait été "agacée" par Claude et Laurent

Laurent et Claude seraient restés ensemble tout du long : "Laurent Maistret et Claude Dartois, qui 'a lâché Phil', sont restés soudés dans la négation de leurs multiples roublardises". Et dans une vidéo de Laurent publiée sur Instagram, où il a oublié de couper le son, on entend Claude dire : "C'est de la faute de tout le monde. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Les candidats, la prod... tout le monde. Chacun à son échelle a foutu la merde". Ce qui a créé un bad buzz sur les réseaux. Le finaliste de Koh Lanta, La Légende a alors modifié la vidéo en coupant le son. Mais la gaffe n'aurait pas échappé à ALP, la boîte de production, qui serait "encore plus agacée par le comportement du duo".

Il n'y aurait pas eu de "fête organisée par la prod", "à cause de l'atmosphère pesante et pas uniquement la faute au Covid-19"

Un témoin a aussi raconté au journal que le fait que ni Claude, ni Laurent ne s'est plaint qu'il n'y ait pas de gagnant prouverait leur culpabilité : "Personne n'a rien dit. C'est quand même un aveu de la part de Claude et Laurent", car "s'ils n'avaient rien à se reprocher, ils se seraient battus pour que le dépouillement ait bien lieu. Mais non, ils ont accepté le verdict sans se battre, alors qu'ils ont gagné des épreuves de fous".

"C'était une finale pourrie, très glauque. D'ailleurs, tout le monde est reparti de son côté en taxi" a-t-il ajouté, il n'y a "pas eu de fête organisée par la production, ni même un pot. Et tout ça, à cause de l'atmosphère pesante. Et pas uniquement la faute au Covid-19".