Claude (Koh Lanta, La Légende) : porno, pipi... 6 choses que vous ne saviez peut-être pas sur lui

1. Claude Dartois a découvert Koh Lanta par hasard

Après Koh Lanta : Viêtnam (en 2010), Koh Lanta : La Revanche des héros (en 2012) et Koh Lanta : L'Île des héros (en 2020), Claude Dartois est dans Koh Lanta, La Légende (en 2021) sur TF1. Mais la star des aventuriers a failli ne jamais participer au jeu de survie animé par Denis Brogniart. Car c'est seulement en 2009 que Claude a découvert l'émission, ça faisait donc déjà 9 ans que ça existait en France.

Celui qui est chauffeur de maître a expliqué, comme le souligne Libération dans son portrait : "À l'époque, je tombe par hasard dessus. Je suis chauffeur, on vient d'avoir des télés derrière les sièges de voitures. Un soir, j'attends des clients devant le restaurant. Je regarde pour patienter. J'accroche tout de suite". Du coup, il a tenté sa chance et a demandé à sa soeur de lui écrire sa lettre le motivation. Il a ensuite réussi toutes les épreuves de sélection.

2. L'aventurier de Koh Lanta, La Légende a refusé de faire un film porno

Avant de faire Koh Lanta, Claude a aussi failli tourner dans un film X. Quand il était plus jeune, il a en effet reçu une proposition de la part de l'acteur porno Rocco Siffredi. Invité dans Jarry Show sur YouTube, Claude Dartois a en effet révélé : "On m'avait proposé à l'époque de tourner dans un film ! Il y avait Rocco Siffredi qui venait souvent manger dans une pizzeria qui s'appelait La Cosa Nostra dans le XVIe, je le servais. Et un jour, il était accompagné de gens de la production de son prochain film, je pense, et ils m'ont demandé si ça me disait de participer au film. J'étais jeune, et j'ai dit non !". "J'aurais pu, mais j'étais trop jeune, intimidé..." a-t-il jouté, content de ne pas avoir accepté ce rôle dans un film pornographique.

3. Il a été contacté pour Plus belle la vie et Camping Paradis, mais a refusé

Celui qui a reçu des critiques dans cette saison anniversaire et ne serait plus le chouchou de Koh Lanta multiplie malgré tout les projets. En plus de son job et de ses participations à Koh Lanta, il est devenu influenceur et a fait Ninja Warrior, Fort Boyard, Boyard Land et Top Gear France. Claude a aussi confié à Libération avoir été contacté pour jouer dans les séries Plus belle la vie sur France 3, et Camping Paradis sur TF1. Mais il a répondu non, il a refusé d'être acteur dans ces fictions : "Avec ce qui m'arrive, à 20 ans, j'aurais peut-être fait d'autres choix, j'aurais eu d'autres ambitions, mais là je suis dans la quarantaine, je veux juste améliorer le confort de ma famille, me faire plaisir et ne pas rentrer dans quelque chose qui ne me ressemble pas".

4. La femme de Claude n'est pas jalouse malgré les nombreux messages des admiratrices

Claude Dartois est en couple avec sa femme Virginie, avec qui il a deux enfants (deux fils) : Andréa et Marceau. Interrogée par Gala sur son mari, Virginie a assuré qu'il est un "papa et un mari attentionné". "Il peut parfois être râleur, mais il est très généreux, c'est sans doute sa plus belle qualité. Il veut toujours faire plaisir, son bonheur passe par celui des autres. Et il s'occupe beaucoup de ses enfants" a-t-elle précisé. Eh oui, Claude a beaucoup d'admiratrices, mais sa femme n'est pas jalouse des nombreux messages envoyés sur els réseaux : "Je reçois beaucoup de messages de femmes qui me disent que j'ai de la chance, que je vis avec une perle, qu'il faut que j'en profite. De toute façon je ne suis pas jalouse. En fait, ça me rend plutôt fière que ce soit moi qu'il aie choisie pour faire sa vie".

5. L'aventurier s'est fait pipi dessus pendant une épreuve

Lors d'une battle de mensonges avec Cauet, l'aventurier de Koh Lanta, La Légende a avoué : "J'ai eu l'occasion de me faire pipi dessus à plusieurs reprises lors d'un jeu". Cauet pensait que c'était pendant l'épreuve des poteaux, mais non "c'était sur l'épreuve des paresseux" a lâché Claude. "Et c'est même pire parce qu'on est à l'envers donc la sensation de te faire pipi dessus...j'avoue c'est hard" a-t-il ajouté.

6. Claude Dartois ne regrette pas ses défaites

Même s'il fait partie des aventuriers les plus connus de Koh Lanta, Claude n'a jamais gagné (pour l'instant). Mais il a assuré à Gala ne pas être amer sur ces défaites : "Je n'ai jamais été déçu, je n'ai pas l'esprit de revanche, toutes mes aventures m'ont satisfait. Si je ne gagne pas, je n'aurai aucun regret. Ce n'est pas une fin en soi d'avoir mon nom au palmarès, j'ai tellement accompli de choses à côté". D'ailleurs, la notoriété qu'il a depuis l'émission ne l'intéresse pas : "Je n'ai jamais été à la recherche de la lumière, je n'ai jamais fait Koh Lanta pour être connu. Je le fais pour le kiff, l'aventure et le défi. Je n'ai pas besoin d'être à la télé pour qu'on ne m'oublie pas".