Twitter était à 2 doigts de devenir un vrai concurrent d'Onlyfans, mais tout a été abandonné pour un grave problème toujours existant

Twitter complètement largué

Depuis toujours, Twitter est très à l'aise à l'idée de laisser des contenus porno être diffusés sur sa plateforme. En revanche, aucune intelligence artificielle et encore moins d'équipe spéciale XXL de modération n'est en mesure de savoir différencier si c'est du contenu légal ou si il s'agit de pédopornographie notamment. Et encore moins s'il s'agit de sexualité ou de nudité consentie. Si de nombreux sites X ne se soucient toujours pas réellement de ce problème, c'est suffisamment grave aux yeux de Twitter pour que la firme à l'oiseau ne décide finalement d'abandonner l'idée d'en tirer de l'argent. A très juste raison. D'autant plus qu'un autre souci a été identifié : la société est également à la ramasse en ce qui concerne la vérification efficace de l'identité et surtout l'âge de ses utilisateurs.

Le site The Verge avance que les employés du réseau social sont bien conscients de ces galères depuis un bout de temps et que de nombreuses alertes ont été lancées en haut lieu. En vain. Dans un rapport interne mentionné par le site spécialisé et datant de février 2021, plusieurs d'entre eux regrettaient et dénonçaient une "charge de travail avec des outils anciens qui souffrent de lacunes connues". En clair, la modération et la dénonciation de ces contenus illégaux se ferait aujourd'hui encore en grande partie via des vérifications manuelles. Vive l'an 2000.

A l'heure où Twitter pourrait encore basculer entre les mains d'Elon Musk, ces énormes investissements indispensables ne sont probablement plus à l'ordre du jour. Quand on sait que le potentiel prochain chiffre d'affaires annuel d'OnlyFans pourrait déjà représenter environ la moitié de celui de Twitter, il y avait pourtant une part de gâteau bien fat à la clé.