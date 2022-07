OnlyFans : le top 10 des créateurs qui gagnent le plus d'argent, alerte salaires de folie

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

OnlyFans : le top 10 des créateurs qui gagnent le plus

Lancée en 2016, la plateforme OnlyFans compte actuellement plus de 170 millions d'utilisateurs et plus d'un million de créateurs de contenu. Mais sur ce chiffre impressionnant, seule une poignée gagne beaucoup (beaucoup) d'argent. Voici le top 10 des créateurs qui gagnent le plus en 2022 et les chiffres sont complètement fous. Des salaires en million(s) !

9. Pia Mia (chanteuse et mannequin) - 2,1 millions d'euros par mois

8. Gem101 (mannequin) - 2,2 millions d'euros par mois

7. Erica Mena (personnalité et mannequin) - 4,3 millions d'euros par mois

6. Bhad Bhabie (rappeuse) - 4,4 millions d'euros par mois

5. Mia Khalifa (personnalité et ancienne actrice X) - 6,3 millions d'euros par mois

4. Tyga (rappeur) - 7,7 millions d'euros par mois

3. Cardi B (rappeuse) - 9,25 millions d'euros par mois

2. Bella Thorne (actrice et chanteuse) - 10,8 millions d'euros par mois

1. Blac Chyna (mannequin) - 19,6 millions d'euros par mois