Twilight : Robert Pattinson attiré par Kristen Stewart dès son audition, "Il était tellement à fond qu'il est tombé du lit"

Dans un récent podcast, la réalisatrice Catherine Hardwicke a fait des révélations surprenantes sur le premier volet de Twilight et dévoilé les scénarios complètement fous - et nuls - imaginés dans le premier scénario. Mais dans cette interview, elle a aussi évoqué les deux stars de la saga, Robert Pattinson et Kristen Stewart, et plus particulièrement leur première audition dont elle se souvient encore très bien aujourd'hui.

"Il était tellement à fond qu'il est tombé du lit"

Au micro de Big Hit Show, Catherine Hardwicke s'est souvenue de la rencontre entre Robert Pattinson et Kristen Stewart en 2007. C'est chez elle que la réalisatrice a reçu les deux acteurs pour auditionner : l'actrice avait déjà été choisie pour incarner Bella Swan mais la production a eu du mal à trouver son Edward Cullen. Mais dès leur rencontre, l'alchimie entre les deux acteurs était indéniable, confie la metteur en scène. Et pour cause, on dirait bien que l'acteur britannique est tout de suite tombé sous le charme de sa jeune partenaire.

"Rob et Kristen ont auditionné sur mon lit. Ils ont fait la scène du baiser et il est tombé sur le sol. (...) Il était tellement à fond qu'il est tombé du lit. Je lui ai dit : 'Mec, calme toi'." s'est-elle souvenue. Après cette audition, Kristen Stewart a tout de suite voulu recruter l'acteur. "Je m'étais rendue compte qu'ils avaient de l'alchimie" précise Catherine Hardwicke.

La réalisatrice avait prévenu Robert Pattinson de ne pas sortir avec Kristen Stewart

Seul soucis ? A l'époque, Kristen Stewart n'avait que 17 ans et Robert Pattinson, lui, en avait 21. Une différence d'âge pas si énorme mais l'actrice était tout de même mineure durant une partie du tournage du premier volet de Twilight. "Je ne voulais pas me retrouver au milieu de choses illégales. Donc je me souviens que j'ai prévenu Rob : 'Au fait, Kristen a 17 ans. Dans notre pays, c'est illégal d'avoir une relation sexuelle...' Et il m'a dit : 'Oh d'accord, ça m'est égal'" s'est souvenue Catherine Hardwicke. Un avertissement qui n'a finalement pas servi à grand chose puisque les deux acteurs sont bien sortis ensemble (même si l'histoire ne dit pas s'ils se sont fréquentés avant que l'actrice n'ait 18 ans ou pas).