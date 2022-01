TPMP : Cyril Hanouna avoue son crush improbable pour une candidate à la présidentielle

Après avoir révélé les salaires des chroniqueurs de TPMP la veille, Cyril Hanouna a donc avoué être vraiment tombé sous le charme de Valérie Pécresse. Il a même déclaré : "Elle a détrôné de loin Ségolène Royal. Son petit tailleur rouge, son petit pantalon noir, ses petites bottines... je ne vous cache pas que j'ai kiffé. J'ai hâte de la rencontrer".

"J'ai regardé, je crois qu'elle est mariée", "mais on peut aimer sans forcément faire le pas. On peut aimer en secret"

Cyril Hanouna et Valérie Pécresse s'étaient croisés à un match de boxe s'est souvenu l'animateur : "J'étais en haut, dans le public. Elle était aux abords du ring. On s'est croisés, on ne se connaissait pas et elle était très sympa". Et il a même fait des recherches sur la vie amoureuse de la politique, pour savoir si elle était célibataire. Sauf que non, elle est mariée : "Je ne sais pas où elle en est. J'ai regardé, je crois qu'elle est mariée. Elle a un mari. Mais on peut aimer sans forcément faire le pas. On peut aimer en secret". Ah oui, il est vraiment piqué !

>> Cyril Hanouna appelle son fils... mais tombe sur son ex, qui dévoile son surnom en direct de TPMP <<