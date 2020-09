Tout le monde déteste Chris de retour ? Tyler James Williams optimiste : "C'est déjà en discussion"

Cette année, How I Met Your Mother n'est pas la seule comédie culte du petit écran à fêter ses 15 ans. Le 22 septembre 2005, sur la chaîne UPN (qui n'existe plus aujourd'hui) aux USA, c'est l'excellente série Tout le monde déteste Chris qui a vu le jour. Créée par Ali LeRoi, vaguement inspirée de l'enfance de Chris Rock et portée par un casting incroyable composé de Tyler James Williams (The Walking Dead), Terry Crews (Brooklyn 99), Tichina Arnold (The Neighborhood), Tequan Richmond (Boomerang) et Imani Hakim (Mythic Quest), Everybody Hates Chris nous a offert durant 4 saisons les aventures déjantées et mémorables d'une famille pas comme les autres dans les années 80.

Un reboot possible, mais compliqué

La comédie familiale n'a peut-être pas duré aussi longtemps que d'autres séries du genre (Malcolm, The Middle, Ma famille d'abord...), mais elle a néanmoins réussi à rester dans les mémoires et continue encore aujourd'hui de fasciner le public américain, notamment grâce à ses propos toujours plus d'actualité, à travers ses nombreuses rediffusions.

Aussi, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Tout le monde déteste Chris, Tyler James Williams - l'interprète du jeune héros, s'est confié sur la possibilité d'un retour de la série. A la question, "Y aura-t-il un jour un reboot ?", le comédien a ouvert la porte à cette idée, avant tout de même de pointer du doigt un problème très spécial, "C'est déjà en discussion depuis quelque temps, mais le léger contre-temps - qui est en réalité une bénédiction, c'est que tout le monde est actuellement très occupé. Chacun des acteurs travaille de façon régulière dans une variété de mediums, de genres, de chaînes..."

Autrement dit, un retour de la fiction sur nos écrans n'est pas encore gagné, mais il l'a toutefois promis, "On va continuer d'essayer de faire revenir la série, mais je suis vraiment fier de ce problème d'agenda".

Une anecdote qui change tout

Pour la petite anecdote, Tyler James Williams a également révélé une info qui devrait briser un mythe aux yeux de nombreux fans : "La série n'a jamais été filmée à New York". S'il affirme qu'il était bien New-Yorkais de base "j'y vivais encore à l'époque du tournage", toute la comédie a finalement "été tournée dans les studios de Paramount à Los Angeles." L'interprète de Chris l'a d'ailleurs précisé, "C'est pour cela que vous pouvez voir l'extérieur de la maison dans plein d'autres séries ou clips".

Oui, on ne verra plus Tout le monde déteste Chris de la même façon aujourd'hui...