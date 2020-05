Too Hot to Handle : un épisode spécial prévu vendredi sur Netflix

Après le succès des versions US, brésiliennes et françaises de The Circle, Netflix frappait fort en dévoilant le 17 avril dernier une nouvelle émission de télé-réalité : Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension en français). Le principe : 10 candidats célibataires et adeptes des coups d'un soir doivent cohabiter en respectant l'interdiction de toute pratique sexuelle... Une expérience difficile pour certains, mais qui a permis la formation de plusieurs couples comme David et Lydia, Harry et Francesca ou encore Rhonda Paul et Sharron Townsend.

Un épisode spécial de Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension) !

Mais un an après le tournage, où en sont-ils ? Qui est en couple, qui est célibataire ? Alors que certains candidats se sont exprimés sur leur situation amoureuse, comme Rhonda et Sharron ou Harry et Francesca, d'autres restent encore mystérieux. Bonne nouvelle pour les fans : ils pourront très bientôt en savoir plus ! Et pour cause, Netflix a annoncé la diffusion d'un épisode spécial ce vendredi 8 mai 2020 ! Dans celui-ci, les candidats se confieront à la voix off du programme (Desiree Burch) sur leur expérience dans l'émission, sur ce qu'ils ont fait de l'argent remporté mais aussi sur leur situation amoureuse aujourd'hui. On a hâte !