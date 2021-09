Tom Felton (Harry Potter) victime d'un malaise, l'acteur transporté à l'hôpital

Tom Felton victime d'un malaise

Ce mercredi 22 septembre 2021, Tom Felton célébrait ses 34 ans. Sur son compte Twitter, l'inoubliable interprète de Drago Malfoy dans la saga cinématographique Harry Potter se montrait notamment heureux d'entamer ce nouveau chapitre de sa vie, "33 années de passées. Mon dieu, ça a été vraiment génial jusqu'à présent. Et pourtant, j'ai vraiment le sentiment que le meilleur est encore à venir. Merci à tous pour votre amour, votre soutien et votre sens de l'humour."

Malheureusement, là où l'acteur - récemment vu dans la série The Flash, se montrait donc optimisme pour l'avenir, cette 34ème année vient de débuter de la plus mauvaise des façons. Ce jeudi 23 septembre 2021, alors qu'il était invité à participer à un match de golf pour célébrités au Whistling Straits Golf Course à Sheboygan (Wisconsin, USA) à l'occasion de la Ryder Cup, Tom Felton a été victime d'un malaise.

La star d'Harry Potter à l'hôpital

Comme on peut le découvrir sur certaines images, le pote d'Emma Watson et Daniel Radcliffe s'est en effet écroulé sur le terrain, avant d'être relevé en urgence par les équipes autour et installé sur un brancard. Si les premières photos se veulent tout de même rassurantes en présentant l'acteur éveillé et conscient après cet incident, il faudra néanmoins patienter quelques heures / jours avant d'avoir le droit à plus d'informations sur son état.

Dans un communiqué, les dirigeants de la PGA of America - l'association chargée de cet événement, se sont montrés particulièrement évasifs quant à sa santé, "Aujourd'hui, durant le Ryder Cup Celebrity Match, Tom Felton a été victime d'un incident médical sur le parcours. Il a été transporté à l'hôpital local afin d'y recevoir des soins. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué".