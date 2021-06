Christian Eriksen victime d'un malaise cardiaque en plein match, premières informations rassurantes

Ce samedi 12 juin 2021, lendemain de l'ouverture de l'Euro 2020, le monde du football a retenu son souffle. A l'occasion de la rencontre entre le Danemark et la Finlande qui se déroulait à Copenhague, le joueur Christian Eriksen, 29 ans, s'est subitement effondré sur la pelouse, victime d'un malaise cardiaque.

Christian Eriksen victime d'un malaise cardiaque

D'abord surpris par cette chute, tous les joueurs se sont finalement rués en sa direction afin de le secourir - Simon Kjaer s'est notamment assuré qu'il n'avalait pas sa langue avant de le placer dans la bonne position, secondés par le staff médical. Une tragédie qui a fait trembler tout le monde et qui nous a offert des images à nous briser le coeur.

Ainsi, pendant que les soignants s'affairaient à réanimer le milieu de l'Inter Milan (Italie) à l'aide de massages cardiaques et de défibrillateur, tous ses coéquipiers, en larmes et sous le choc, se sont mis en cercle autour de lui en guise de respect et pour éviter la diffusion d'image, alors même que sa famille était au bord du terrain.

Le joueur dans un état stable

Près d'une heure après son évacuation en urgence du terrain, la fédération danoise s'est finalement montrée rassurante sur l'état du joueur. Dans un court communiqué publié sur Twitter, il a en effet été annoncé que Christian Eriksen se serait réveillé et se trouverait actuellement dans un état stable. Par ailleurs, toujours surveillé à l'hôpital de Rigshospitalet, le sportif sera sujet à de nouveaux examens dans la soirée.

Martin Schoots, l'agent du footballeur, a de son côté annoncé que Eriksen était désormais conscient et en mesure de parler.