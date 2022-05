Tom Felton (Harry Potter) recalé par les filles à cause de son rôle de Drago Malfoy

Etre une star de cinéma ou de séries, est-ce un bon plan pour réussir à pécho ? Si l'on se fie aux récentes réactions du public face au physique de Jesse Williams (ex-star de Grey's Anatomy) lors de son passage au théâtre, on est tenté de répondre "oui". Pourtant, comme vient de le confesser Tom Felton, être un acteur ou une actrice n'apporterait en réalité aucune garantie d'avoir le monde à ses pieds et de voir son lit craquer.

Tom Felton rejeté des filles à cause de Drago

Au détour d'un entretien avec The Guardian, le comédien de 34 ans - qui s'est révélé aux yeux du monde entier grâce à son rôle de Malfoy dans la saga cinématographique Harry Potter, a révélé que son personnage ne lui avait été d'aucune aide pour approcher des filles entre 2001 et 2011.

"Certaines personnes ont vraiment du mal à croire que je n'avais rien de spécial, que je n'étais pas un garçon si populaire [à l'époque], a-t-il dans un premier temps déclaré. Mais il faut savoir que je me baladais avec des cheveux teints et que je jouais un sorcier méchant". Aussi, entre ses cheveux Javélisés façon Spike de Buffy et la personnalité tête à claques de son personnage, Tom Felton était finalement comme Moïse quand il se baladait dans les rues avec un trottoir vide devant lui et des filles cachées sur les côtés.

"Cela n'avait rien de cool [d'être Drago], a-t-il ensuite poursuivi. Cela ne m'a en aucun cas aidé avec les filles". Et le pire dans tout ça ? Alors que les filles rejetaient Tom Felton à cause de son rôle, il faut savoir que le temps d'écran réservé à Drago Malfoy durant les 8 films de la saga était ridicule. Et pour cause, le meilleur ennemi d'Harry n'est en réalité apparu que 31 minutes sur les 19,6 heures de films ! La lose jusqu'au bout.