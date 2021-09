Tom Ellis : après Lucifer, quels sont ses nouveaux projets ?

Après Lucifer, Tom Ellis a un film Netflix en préparation avec Gina Rodriguez

La saison 6 de Lucifer (dispo depuis ce 10 septembre 2021 sur Netflix ) est la dernière saison de la série. Après avoir été sauvée par Netflix, la série Lucifer s'arrêtera pour de bon cette fois, avec une fin qui serait parfaite pour les fans. Mais que va devenir Tom Ellis, alias l'interprète de Lucifer Morningstar ? L'acteur a-t-il déjà d'autres projets pour la suite ? Quels sont ses nouveaux projets ?

Oui, Tom Ellis travaille déjà sur autre chose ! Il sera dans un nouveau film Netflix intitulé Players. Et côté casting, Tom Ellis sera entouré par des artistes qui ont eux aussi déjà un bon CV : Gina Rodriguez (Jane the Virgin), Joel Courtney (The Kissing Booth), Damon Wayans Jr. (New Girl, Happy Endings), Liza Koshy (Work It) ou encore Augustus Prew (Kick-Ass 2).

Quant à la réalisation, c'est Trish Sie danseuse, chorégraphe et réalisatrice, qui sera derrière la caméra pour Players. Elle a notamment réalisé les films Sexy Dance 5 : All in Vegas, Pitch Perfect 3 et La Nuit où on a sauvé maman qui est dispo sur Netflix. En revanche, on ne connaît pas encore la date de sortie du film. On sait juste que le tournage ne devrait pas tarder à commencer dans les prochains mois.

Ce sera une comédie romantique

Players, le film Netflix dans lequel jouera Tom Ellis, sera une comédie romantique. L'histoire ? "Mack (Gina Rodriguez) est une journaliste sportive de Chicago. Durant des années, elle a conçu des 'jeux' de drague avec son meilleur ami, Adam (Damon Wayans Jr.). Quand elle s'éprend de l'une de ses cibles, Mack est contrainte de se confronter à l'idée d'avoir une véritable relation stable...".

En même temps, vu à quel point Tom Ellis a réussi à jouer le séduisant et séducteur Lucifer Morningstar dans Lucifer, on se dit qu'il devrait être parfait dans une rom-com. En plus, les fans de Tom Ellis avaient aussi pu le voir dans la comédie romantique Isn't It Romantic sur Netflix (avec Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam DeVine et Priyanka Chopra), où il avait un petit rôle. Sans oublier ses films passés comme Le témoin du marié et Bébé à tout prix.