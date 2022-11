Tom Ellis : ce gros rôle qu'il pourrait décrocher chez Marvel, et ce serait canon

Déjà plus d'un an qu'on n'a pas vu Tom Ellis sur nos écrans. C'est le 10 septembre 2021 que Netflix a mis en ligne la sixième et dernière saison de la série Lucifer où l'acteur gallois tenait le premier rôle. Si ce personnage a fait son retour dans la série Sandman, c'est une autre star qui l'incarnait. Mais Tom Ellis ne manque pas de projets. Alors qu'il fête ses 44 ans ce jeudi 17 novembre, une nouvelle rumeur circule sur un film qui pourrait beaucoup faire parler.

Ce gros rôle que Tom Ellis pourrait jouer

Vous n'êtes pas sans savoir que le Marvel Cinematic Universe (MCU) n'a pas dit son dernier mot. La preuve, Black Panther : Wakanda Forever a fait kiffer les fans et cartonne actuellement en salles (en France, près de 1,7 million d'entrées ont été enregistrées en une semaine). Pour la prochaine phase, le célèbre studio compte faire revenir des héros bien connus : les Quatre Fantastiques. Après un reboot raté en 2015, une nouvelle version devrait débarquer en salles en février 2025.

Et justement, Tom Ellis est pressenti pour l'un des rôles principaux. Selon le compte Instagram Deuxmoi, l'ex-star de Lucifer serait dans le collimateur de Marvel pour incarner Reed Richards alias Mr Fantastique, auparavant incarné par Ioan Gruffudd, Miles Teller et par John Krasinski dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une rumeur à prendre avec de grosses pincettes pour le moment. Deuxmoi précise aussi les noms d'autres acteurs pressentis pour jouer le film : Maddie Hasson (The Finder, Twisted) dans le rôle Sue Storm/la femme invisible et Michael Provost (Insatiable, Fear Street) dans celui de Johnny Storm/Torche humaine. Il faudra donc patienter pour savoir si ça se confirme.

Que devient Tom Ellis ?

Un an après la fin de Lucifer, et même s'il ne décroche pas ce nouveau rôle, Tom Ellis sera quand même bientôt de retour sur nos écrans. L'acteur a en effet plusieurs projets dans les cartons. il sera prochainement au casting de la série Washington Black, prévue pour Hulu et adaptée d'un roman. Il sera aussi au casting du film Players où il donnera la réplique à Gina Rodriguez (Jane the Virgin) sur Netflix. Enfin, il est aussi annoncé au casting vocal de la série animée Exploding Kittens, aussi sur Netflix.