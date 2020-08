Tom Ellis : 6 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la star de Lucifer

5. Un jour, une fan lui a proposé de lui lécher le visage

Alors ça, c'est une anecdote complètement barrée que le comédien avait détaillé à la convention JIBland 2. Interrogé sur sa "discussion la plus étrange avec des fans", il a révélé que "c'était durant un événement pour une association caritative. Une femme et un homme sont venus m'aborder, et la femme m'a demandé s'il elle pouvait prendre une photo avec moi. J'ai accepté et son mari allait prendre la photo. Mais à un moment, elle m'a regardé et m'a dit 'Je peux lécher votre visage ?' Et je lui ait répondu que je me sentais un peu mal à l'aise à cette idée et que je préférais éviter. Mais son époux a lancé 'Vas-y, lèche-lui le visage'". Un moment très gênant dont il se souvient comme si c'était hier.