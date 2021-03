Tom Ellis (Lucifer) a failli jouer dans Outlander, découvrez quel personnage

Alors qu'on attend tous la partie 2 de la saison 5 de Lucifer mais aussi la saison 6 de Outlander qui est actuellement en tournage, les deux univers très différents de la série s'entrechoquent. Pourquoi ? Car pour le magazine Square Mile, Tom Ellis a interviewé Sam Heughan ! Vous ne le saviez peut-être pas mais les deux acteurs britanniques se connaissent très bien et sont même amis depuis 10 ans. Ils se sont rencontrés lors de leurs études à la Royal Scottish Academy. Et dire qu'ils ont failli se donner la réplique !

Tom Ellis a auditionné pour Outlander

A l'occasion de cette interview, Tom Ellis a dévoilé pour la première fois qu'avant d'obtenir le rôle de Lucifer qu'il tient depuis 2015, il a auditionné pour jouer dans Outlander mais pas pour le rôle de Jamie Fraser. Non, Tom Ellis a en fait tenté sa chance pour jouer Frank / Black Jack Randall, personnage incarné par Tobias Menzies dans la série dispo sur Netflix. "Je me souviens avoir lu le script et m'être dit que c'était vraiment bon" confie l'interprète de Lucifer.

Au final, Tom Ellis n'a donc pas obtenu le rôle, ce qui n'est pas si gênant selon Sam Heughan. Car si vous vous souvenez bien, Black Jack fait vivre un enfer à Jamie à la fin de la saison 1. "Je ne sais pas trop ce que j'aurais ressenti si tu avais dû m'agresser" a lâché le partenaire de Caitriona Balfe. "C'est vrai. Ce genre de choses aurait été compliqué" a ensuite avoué Tom Ellis. Sam Heughan a quand même souligné que Tom Ellis aurait pu jouer ce méchant avec brio. "Tu aurais été brillant dans ce rôle car Frank Randall est charmant et appréciable et Black Jack est juste violent, tu aurais dû montrer un autre côté de toi même" a-t-il confié.