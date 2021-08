Titans saison 3 : la transformation de Jason bientôt expliquée, une histoire "très intense" à venir

Comme attendu, Jason Todd a profité de la saison 3 de Titans, actuellement diffusée aux USA, pour abandonner son costume de Robin afin de se glisser dans la peau de Red Hood. Pourtant, si l'origine de cette évolution a respecté les comics avec le rôle du Joker dans cette histoire, les créateurs de la série d'HBO Max ont rapidement pris un autre chemin en réécrivant la personnalité du personnage.

Une évolution logique pour Jason ?

Résultat, plutôt que d'être un anti-héros ultra badass qui s'en prend de façon violente aux vilains de Gotham, ce nouveau Red Hood est présenté ici comme une boule de rage manipulatrice prête à se venger... de sa propre famille. Un choix déconcertant aux conséquences mortelles, puisque Jason a donc profité de l'épisode 3 pour mettre en scène la mort de Hank et ainsi briser les fondations du groupe de super-héros.

Une situation bouleversante, qu'a tenté d'expliquer Curran Walters, son interprète. Auprès de Collider, le comédien a notamment révélé que cette transformation sadique n'était en réalité pas très surprenante et suivait une trajectoire logique, "Comme on a pu le voir à la fin de la saison 2, il s'est senti trahi. Je pense qu'il avait le sentiment d'être, aux yeux de Bruce, une erreur et qu'il ne croyait pas en lui. Et ça a été la goutte d'eau."

Sa transformation expliquée, une rédemption possible ?

De quoi comprendre que le nouveau sadisme de Jason est simplement liée à une envie de vengeance menée par un égo surdimensionné ? Oui, mais peut-être pas seulement. Tandis qu'une théorie laisse entendre que Jason serait en fait manipulé par L'Epouvantail via le sérum qu'il s'injecte, Curran Walters a lui-même sous-entendu que l'histoire derrière les agissements de Red Hood serait bien plus complexe. "C'est une aventure géniale que l'on va pouvoir explorer et j'espère que les fans vont l'adorer, a confié l'acteur. On va assister à beaucoup de choses très fortes émotionnellement concernant Jason. Ca sera vraiment intense".

Il n'est bien évidemment pas entré dans les détails, mais à l'occasion d'une question au sujet de possibles flashbacks centrés sur ce qui a pu lui arriver entre sa mort et son retour à la vie, Curran Walters a tout de même ajouté ceci, "L'épisode 5 ! Dans cet épisode, on va y raconter une histoire magnifique à propos de Jason et tout ce qui lui est arrivé !"

De là à dire que d'ici la fin de la saison 3, l'image que l'on a actuellement de Jason aura évolué et qu'un arc de rédemption pourrait être lancé, il n'y a qu'un pas. Et ça tombe bien, l'acteur n'a pas fermé la porte à cette idée, "Tout le monde se souvient qu'à un moment donné, nous étions une famille, une équipe. Ca reste dans notre tête. (...) Ca sera aux Titans de voir [si une rédemption est possible] et à Jason, si il veut changer sa façon d'être Red Hood".