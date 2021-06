Titans saison 3 : première bande-annonce de la suite avec Red Hood et... le Joker

La date de retour de Titans est enfin connue. Après avoir été de nombreuses fois repoussée, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a bouleversé la production, la saison 3 de la série super-héroïque sera donc diffusée à partir du 12 août 2021 sur HBO Max aux USA (et quelques semaines/mois plus tard en France, possiblement sur Netflix).

Le Joker se fait entendre dans le trailer

Et afin de fêter cette officialisation, c'est une première bande-annonce qui a également été dévoilée. Un cadeau très important, tant la vidéo en question nous offre un aperçu passionnant des nouvelles histoires et évolutions à venir cette année. Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, on sera gâtés avec une intrigue qui prendra place dans la plus culte de toutes les villes : Gotham.

Au programme ? Alors que Dick Grayson sera officiellement Nightwing, on peut également constater que Jason Todd - qui a récemment quitté la team, va totalement embrasser son destin de Red Hood. Une petite surprise puisque, dans les comics, celui-ci se glissait dans ce costume emblématique après avoir été tué par le Joker. De quoi s'attendre à une réécriture du mythe ? Peut-être que oui, peut-être que non.

C'est la grosse surprise de ce teaser, la présence du Joker dans la saison 3 pourrait en effet être l'un des événements de l'année. Entre la mise en scène de son horrible sourire provoqué par son poison infligé à un innocent et son rire en arrière-plan, il ne fait aucun doute que le célèbre vilain jouera un rôle dans la suite. Et la phrase de Dick, "C'est Gotham. Des gens meurent ici. Des gens comme nous", nous laisse clairement penser que certains héros - dont Jason, pourraient mourir.

Les nouveaux venus se dévoilent

A noter qu'EW a de son côté dévoilé un premier aperçu des nouveaux personnages. De fait, on y retrouve l'acteur Vincent Kartheiser en tant que Jonathan Crane aka L'Épouvantail, ainsi que de Savannah Welch en tant que Barbara Gordon. Oui, cette saison 3 de Titans s'annonce épique !