Titans saison 3 : Barbara Gordon débarque, une actrice amputée pour l'incarner

En septembre dernier, on avait le droit à quelques détails prometteurs concernant la saison 3 à venir de Titans. Ainsi, selon les premières révélations, nos héros préférés reviendront faire un tour dans la plus célèbre ville fictive de DC : "Certaines circonstances vont amener nos héros à Gotham City où ils vont retrouver d'anciens amis et faire face à de nouvelles menaces".

Barbara Gordon au casting, son actrice trouvée

A quels amis peut-on s'attendre ? D'après Variety, Dick Grayson aura notamment le droit à des retrouvailles avec Barbara Gordon, la fille de Jim Gordon, et son ex-partenaire (que ce soit sur le terrain ou sentimentalement). Cependant, n'espérez pas voir l'héroïne apparaître sous son costume de Batgirl. D'après le site américain, il s'agira d'une version du personnage après sa tristement célèbre rencontre avec le Joker qui l'a laissée paralysée (voir le comics The Killing Joke). De même, il est encore difficile de savoir si elle sera présentée sous les traits de Oracle. La raison ? Officiellement, Barbara sera la nouvelle commissaire de la GCPD...

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre à l'heure actuelle, on connait déjà le nom de son interprète. Ainsi, c'est la comédienne Savannah Welch (vue dans la série Six) qui a été choisie pour porter ce personnage. Un choix loin d'être anodin quand on sait que l'actrice a été amputée d'une jambe en 2016 à la suite d'un accident, ce qui nous laisse ainsi supposer que cette situation sera intégrée à la série.

Des adversaires compliqués pour les Titans

Pour l'anecdote, du côté des menaces que rencontreront les Titans à Gotham, il y aura notamment... Jason Todd. Ex-Robin devenu Red Hood, celui-ci - toujours en colère contre les agissements de ses ex-coéquipiers, "aura pour obsession de faire tomber cette team". Et forcément, ça devrait être violent et sans concession.

Par ailleurs, on sait également que Jonathan Crane aka L'Epouvantail sera présent à l'écran. Le twist ? Malgré son incarcération à l'asile d'Arkham, il devrait servir de consultant auprès de la police. De là à dire qu'il se servira de cette collaboration à des fins personnelles ensuite...