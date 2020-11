Titans saison 3 : des mystères révélés, Kory face à son destin de Starfire

On sait encore peu de choses sur la saison 3 de Titans, mais les rares révélations officielles ont de quoi nous promettre de belles surprises. Ces derniers mois, on a ainsi appris que Barbara Gordon aka Batgirl / Oracle allait débarquer dans cet univers, tandis que Jason Todd abandonnera son costume de Robin pour se transformer en Red Hood.

Kory plus proche que jamais de Starfire

Aujourd'hui, c'est Kory qui se retrouve au centre de nouvelles révélations pleines de promesses. Auprès de TVLine, Greg Walker (producteur exécutif) a notamment annoncé, "On prévoit une énorme saison pour elle cette année." Au programme ? Attendez-vous à voir une partie de son mystère se dissiper enfin, "L'arrivée de sa soeur/nemesis Blackfire va propulser Kory sur un chemin qui lui permettra de découvrir des secrets sur son passé, mais également des indices sur sa destinée".

Oui, après deux saisons particulièrement frustrantes concernant l'exploitation de son potentiel, c'est une nouvelle Kory, plus en lien avec ce que l'on connait d'elle dans les comics ou fictions animées, qui pourrait être mise en scène, "Tout cela va la mener à son destin de Starfire. Et on aura également quelques surprises en magasin pour les fans hardcore de Starfire".

On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, ni dans quelle proportion, mais on a hâte.