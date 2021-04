Titans saison 3 : L'Epouvantail, méchant culte de Batman, au casting de la suite

Titans saison 3 : L'Epouvantail, méchant culte de Batman, annoncé au casting de la suite

La date de sortie de la saison 3 de Titans est encore un mystère, mais on peut déjà s'attendre à une suite incroyable. Et pour cause, les nouveaux épisodes introduiront un méchant emblématique de Batman chez DC Comics : L'Epouvantail. Attention spoilers.