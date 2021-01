Titans saison 3 : après Dick et Jason, un troisième Robin va débarquer

Voilà une raison supplémentaire d'attendre avec impatience la diffusion de la saison 3 de Titans. Quelques jours après l'annonce de l'arrivée au casting de Barbara Gordon (qui sera incarnée par Savannah Welch), on apprend aujourd'hui qu'un autre héros culte des comics de DC fera également son apparition.

Troisième Robin en approche

Ainsi, après Dick Grayson (Brenton Thwaites) devenu Nightwing, puis Jason Todd (Curran Walters) qui s'apprête à devenir le terrible Red Hood, c'est un autre Robin qui va débarquer dans l'histoire : Tim Drake. Et les fans de Batman le savent, ce nouvel acolyte n'est pas n'importe qui dans l'univers du Chevalier Noir.

Au contraire - même si Titans ne suit pas réellement la mythologie des comics, Tim Drake n'est autre que celui qui arrive à redonner espoir à Bruce Wayne. Jusque-là abattu et brisé par la mort de Dick (qui ne sera visiblement pas mise en scène dans la série) au point de passer un cap dans la violence, Tim arrive à le calmer et à le convaincre de le recruter en tant que Robin. Selon lui, Batman a besoin d'un sidekick pour le guider et l'aider à garder la tête hors de l'eau.

Un personnage fidèle, une place qui interroge

Etant donné que l'histoire de Titans est légèrement différente des comics, on ne sait pas encore quelle sera l'importance de Tim Drake (va-t-il ici aider Dick à ne pas s'en vouloir pour l'évolution de Jason ?), ni sa place à l'écran (sera-t-il déjà aux côtés de Batman ou non ?). Néanmoins, si l'on se fie à sa description, on sait déjà que sa personnalité sera fidèle à la BD, "C'est un gars des rues qui a réussi à grandir dans un quartier difficile sans jamais perdre sa foi en l'héroïsme. C'est un vrai génie, un détective naturel avec un sens de la perception unique".

De même, on connait dès à présent son interprète. Ainsi, c'est l'acteur Jay Lycurgo (que l'on a vu dans la série I May Destroy You et qui sera, sacré hasard, au casting de futur film The Batman) qui a été choisi pour le rôle.