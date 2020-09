Tinder Swipe Night : Graham et Lucy, le chiot ou Alexis... Voilà ce que les internautes ont décidé

Tinder a lancé Swipe night le week-end dernier, sa première série intéractive dans le monde entier. Le but : créer des nouveaux matchs par rapport aux choix que vous faites sur l'appli de rencontres. Ce samedi 19 septembre 2020, à partir de 10h du matin, découvrez le deuxième épisode. Vous aurez jusqu'à ce dimanche 20 septembre 2020, à minuit, pour le mater et prendre des décisions. Mais avant de regarder la suite et de faire vos choix, découvrez les votes français du premier épisode sur Graham et Lucy, le chiot et Alexis... Et découvrez aussi les pourcentages pour savoir quels votes étaient serrés !