TikTok prêt à concurrencer OnlyFans ? Des options pour les +de 18 ans arrivent

Longtemps considéré comme le principal concurrent d'OnlyFans, Mym devrait bientôt prendre un tournant différent. Il y a quelques jours, les dirigeants de la plateforme de photos et vidéos privées ont en effet annoncé l'arrivée de DJ Snake en tant qu'actionnaire afin d'amener le site vers un univers plus musical. Cependant, le répit pourrait être de courte durée pour le site préférée des influenceuses et influenceurs.

Les lives bientôt réservés aux adultes sur TikTok ?

Dans un communiqué publié cette semaine, les dirigeants de TikTok - plateforme de vidéo principalement utilisée par les ados, ont partagé leur souhait de protéger les plus jeunes tout en attirant un public plus âgé, notamment concernant les vidéos en direct. "Dans les semaines à venir, on va introduire une nouvelle façon pour les créateurs de choisir s'ils préfèrent toucher uniquement un public adulte durant leurs lives. Peut-être qu'un sketch est en effet plus approprié pour les personnes de plus de 18 ans, peut-on ainsi lire. Ou alors, un créateur peut prévoir de parler d'expériences de vie compliquées et pourrait se sentir plus à l'aise à l'idée de savoir que la discussion sera limitée aux adultes."

Résultat, dès le 23 novembre prochain, les choses vont changer sur la plateforme. Alors que le service des vidéos en direct est actuellement ouvert à partir de 16 ans, il faudra désormais être âgé de 18 ans pour pouvoir lancer un live sur son compte. De même, les utilisateurs devront avoir 16 ans minimum pour envoyer des DM et 18 ans pour envoyer des cadeaux virtuels ou accéder à la monétisation des contenus.

Un avenir plus sexy ?

Des évolutions qui pourraient faire râler une partie des internautes, mais qui posent surtout une question : est-ce que cela ouvrira progressivement la porte à du contenu sexy façon OnlyFans ? Pour l'heure, la réponse est non. Comme le rappelle BFM, les conditions d'utilisation précisent encore aujourd'hui que le site "n'autorise pas la nudité, la pornographie ou le contenu explicitement sexuel".

Néanmoins, avec la possibilité de limiter les lives aux adultes, il apparait évident que certains internautes profiteront de cette fonctionnalité pour, à minima, attirer un public âgé vers d'autres plateformes...