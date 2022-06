TikTok en PLS : Charli D'Amelio n'est plus la numéro 1 ! Découvrez le top 10 des stars les plus suivies

Le top 10 des stars les plus suivies sur Tiktok

1- Khaby Lame 143,2 millions

2- Charlie D'Amelio 142,4 millions

3- Bella Poarch 90,2 millions

La chanteuse de 25 ans a créé son compte en janvier 2020 dans lequel elle poste des vidéos de jeux, cosplays et de mimiques synchronisées. Celle qui est apparue presque méconnaissable sur Instagram explose en août 2020 avec une synchronisation labiale devenue virale sur le titre M to the B de la rappeuse Millie B.

4- Addison Rae 88 millions

Sur TikTok depuis 2019, elle devient une star grâce à ses démonstrations de danse. Cela lui a permis d'obtenir un rôle dans le film Netflix Il est trop bien, qui a connu un grand succès.

5- Will Smith 72,3 millions

Pas besoin de le présenter... La star qui a eu un incroyable bad buzz lors des oscars 2022 en giflant Chris Rock est l'un des hommes les plus suivis au monde sur TikTok où il fait des vidéos en tout genre : transitions, vie quotidienne...

6- Zach King 68,8 millions

Zach King a commencé sur Vine et Youtube avant d'exposer sur TikTok.

7- Kimberly Loaiza 64,3 millions

Kimberly Loaiza est une youtubeuse mexicaine, influenceuse et chanteuse.

8- Burak Özdemir 59,5 millions

Burak özdemir, mieux connu sous le nom de CZN Burak, est un chef et restaurateur turc connu pour son style de cuisine unique et son comportement sain. Ses préparation et présentations de recettes turques tout sourire face cam, lui ont permis de d'atteindre le top 10 des stars de TikTok.

9- Dixie D'Amelio 57,4 millions

La soeur de Charli D'amelio est elle aussi une star de TikTok.

10- Spencer X 55,1 millions

Spencer Polanco Knight, mieux connu sous le nom de Spencer X par ses fans, est un beatboxer américain de 30 ans. Avec 55,1 millions d'abonnés, il occupe la dernière place du top 10 !

Les chiffres annoncés ont été relevés le vendredi 24 juin 2022, ils sont susceptibles d'évoluer à tout moment.

Article écrit en collaboration avec Luc Lafargue et Rose Cymes