Dixie et Charli D'Amelio : The D'Amelio Show débarque en France sur Disney+, voici la date de sortie

En quelques mois, Charli D'Amelio est devenue une vraie star des réseaux sociaux à seulement 16 ans. Sa carrière a explosé grâce à TikTok à tel point qu'elle est la première personnalité à avoir atteint les 100 millions d'abonnés : elle en a plus de 123 millions aujourd'hui.

Sa soeur a pris le même chemin qu'elle et cartonne désormais comme chanteuse avec ses singles Roomates, Be Happy, Psycho et One Whole Day. Et dans tout ça, il y a leurs parents Heidi et Marc qui ont accepté de quitter leur vie ordinaire dans le Connecticut pour déménager à Los Angeles pour la carrière de leurs filles.

The D'Amelio Show débarque sur Disney + !

Pas facile pour eux de voir Dixie et Charli devenir autant populaires aussi jeunes, mais ils semblent finalement bien s'accommoder au confort du luxe et de la célébrité. En bref, les D'Amelio sont un peu devenus les Kardashian nouvelle génération. Ils ont d'ailleurs eux aussi leur propre émission de télé-réalité, The D'Amelio Show, de 8 épisodes dont la diffusion démarre le 3 septembre sur Hulu aux Etats-Unis et le 15 septembre en exclusivité sur Disney+ en France.

Vous allez y découvrir les coulisses de la vie incroyable des deux soeurs et de leurs parents. Charli et Dixie D'Amelio vont aussi se confier sur leur parcours, les conséquences de la notoriété et des réseaux sociaux, leur santé mentale et plein d'autres sujets. Heidi et Marc, eux, raconteront comment ils protègent au mieux leurs filles "du côté obscur de la célébrité". On retrouvera aussi Noah Beck, le boyfriend de Dixie. En tout cas, la famille D'Amelio est prête à "à relever de nouveaux défis et envisager des opportunités qu'ils n'auraient jusqu'à présent jamais pu imaginer", peut-on lire dans le communiqué de presse.

"Nous sommes tellement fières"

Dixie et Charli D'Amelio ont réagi aux critiques sur The D'Amelio dans une interview accordée à Variety : "La manière dont est racontée l'histoire est géniale. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, nous somment tellement fières de la manière dont est racontée l'histoire et de la façon dont nous parvenons vraiment à dire ce que nous pensons. Nous sommes tellement heureux et tellement excités que tout le monde voit notre émission."