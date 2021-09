Il est trop bien : Addison Rae pas légitime comme actrice ? La star de TikTok répond aux critiques

Charli d'Amelio, Dixie d'Amelio, Nessa Barrett, Addison Rae, Loren Gray... toutes ces influenceuses sont devenues de vraies stars grâce à TikTok. Elles ont vu leur carrière exploser en peu de temps et aujourd'hui, elles ne passent plus du tout inaperçues. On peut dire que tout leur réussit. Dixie et Charli d'Amelio débarquent d'ailleurs bientôt sur Disney+ avec leur propre émission de télé-réalité, The D'Amelio Show. Addison Rae, elle, a décroché le premier rôle de la nouvelle rom-com de Netflix, Il est trop bien.

Elle y joue aux côtés de Tanner Buchanan (Cobra Kaï), Rachael Leigh Cook (la star du film original Elle est trop bien) et d'autres stars de TikTok, comme son ex, Bryce Hall. Ses débuts en tant qu'actrice ont provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux et si certains valident sa prestation, d'autres jugent qu'Addison Rae, qui a suivi des cours de théâtre pendant 8 semaines, n'est pas légitime à cause de sa carrière de TikTokeuse.

Le réalisateur Mark Waters a d'ailleurs eu des craintes à ce sujet : "C'était le grand point d'interrogation. Cette personne, qui n'est qu'une star des réseaux sociaux, va-t-elle pouvoir réussir ? (...) La toute première chose que j'ai faite a été d'aller sur l'App Store, de télécharger TikTok et de commencer à suivre Addison Rae. Mais ce n'est que lorsque je l'ai finalement rencontrée que je me suis dit : 'Oh. D'ACCORD. Elle est donc incroyablement charmante.' (...) Nous devions nous assurer qu'elle avait le bon ton pour sa performance, ce sur quoi nous avons travaillé très dur", explique-t-il à Mashable.

"C'est très dur"

Addison Rae a elle aussi réagi aux critiques en interview avec Los Angeles Times : "Les gens ont beaucoup à dire sur 'a-t-elle travaillé pour ça, le mérite-t-elle, aime-t-elle même jouer ?''. C'était la partie la plus difficile à comprendre pour moi, parce que j'adore jouer et je l'ai fait toute ma vie, mais les gens ne le savent pas. D'une certaine manière, j'essaie de faire mes preuves. Comme, 'Hé, j'aime ça. C'est l'une de mes passions.' C'est très dur."

Au moins, elle peut compter sur le soutien de sa maman de fiction, Rachael Leigh Cook : "Que vont dire les critiques ? Qu'elle est incroyable en tant qu'influenceuse ? Vous ne pouvez pas apprendre aux gens à être sympathiques. J'ai beaucoup d'affinités avec elle. Même si elle a eu un bon départ en raison des incroyables sommets de gloire qu'elle a connus, vous ne pouvez pas changer le fait que son identité change. C'est une star de cinéma. Tout le monde lâchera les armes."