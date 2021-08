Tanner Buchanan : qui est l'acteur de Il est trop bien sur Netflix ?

Récap sur sa carrière

Tanner Buchanan est donc épanoui en amour, mais aussi dans sa carrière d'acteur, à seulement 22 ans. Il commence d'ailleurs à exploser depuis qu'il joue dans la série Cobra Kai qui revient bientôt pour une saison 4 sur Netflix. Le film Il est trop bien, remake de Elle est trop bien, devrait aussi lui donner un vrai coup de boost.

Avant ces projets, Tanner Buchanan a joué dans les séries Modern Family, Grey's Anatomy, Le Monde de Riley, The Fosters, Designated Survivor, Game Shakers et La Fête à la maison : 20 ans après. Il n'a pas tourné dans beaucoup de films au cinéma, mais vous avez sûrement pu le voir dans Chance, aux côtés de Blake Cooper et Matthew Modine, et Anything avec Matt Bomer, John Carroll Lynch et Maura Tierney.