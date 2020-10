Bella Poarch : la star de TikTok est presque méconnaissable sur Instagram

Bella Poarch est LA nouvelle star de TikTok ! En quelques mois seulement, elle a gagné un nombre impressionnant d'abonnés : son compte comptabilise aujourd'hui 31,2 millions de followers. Son ascension a commencé avec sa vidéo playback sur le son M to the B de Millie B (36,8 millions de j'aime) et s'est confirmée avec les vidéos "Knock at the door" et The Banjo Beat. L'Américaine de 19 ans partage aussi ses challenge de danse et ses mises en scène.

Les looks de Bella Poarch

Si sur TikTok, Bella Poarch s'affiche souvent au naturel avec des sweats à capuche et des tenues chill et paraît beaucoup plus jeune que son âge, elle en dévoile un peu plus sur Instagram avec des vêtements sexy, souvent tirés d'animes, sur lesquelles on peut voir tous ses tatouages. Celle qui pourrait bien dépasser la queen Charli d'Amelio (90,2 millions d'abonnés) a les deux bras, le torse, la taille et les cuisses tatoués : les motifs ne sont pas très apparents sur l'appli chinoise.

Malheureusement, les looks de Bella Poarch ne plaisent pas à tout le monde : "Je reçois beaucoup de menaces et de messages de haine de la part de gens qui ne m'aiment pas. Moralement, ça m'affecte", a confié l'influenceuse originaire des Philippines.

