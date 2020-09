TikTok sauvé du ban in extremis aux USA : l'appli a trouvé un accord, Donald Trump valide

TikTok a trouvé un accord avec Oracle et Walmart

La guerre entre TikTok et Donald Trump semble se calmer. Le président des Etats-Unis avait banni le téléchargement de l'appli, une mesure qui devait entrer en vigueur ce dimanche 20 septembre 2020. Mais cette interdiction a été levée et suspendue jusqu'au 27 septembre 2020 par le département du Commerce, "au vu des développements positifs récents". En effet, Oracle et Walmart ont trouvé un accord avec la société chinoise ByteDance (qui détient TikTok) pour être ses partenaires privilégiés aux USA.

Oracle et Walmart pourront acquérir jusqu'à 20% du capital de TikTok Global (l'entreprise qui a été créée pour les Etats-Unis) et englobe les activités internationales de l'application (la Chine exclue). Oracle, le partenaire technologique de TikTok prendra 12,5% du capital, tandis que Walmart alias le partenaire commercial, prendra 7,5%. Sans oublier que General Atlantic et Sequoia sont aussi déjà investisseurs dans ByteDance. Selon le Wall Street Journal, la part totale des investisseurs américains pourrait donc aller à 53%, contre 36% aux chinois.

Donald Trump a donné sa "bénédiction"

Donald Trump, qui a menacé plusieurs fois TikTok de l'interdire aux Etats-Unis, a donné sa "bénédiction" pour l'accord trouvé entre ByteDance, Oracle et Walmart. C'est ce qu'il a assuré lors d'un meeting de campagne en Caroline du Nord ce samedi 19 septembre 2020 : "Je pense que ce sera un accord fantastique. J'ai donné mon approbation à l'accord. S'ils le concrétisent, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça ira aussi".

A noter que si le président américain est si content, c'est aussi parce qu'il y aura des serveurs séparés, le siège sera situé au Texas, une création d'au moins 25 000 emplois aux Etats-Unis est prévue, Doug McMillon (CEO de Walmart) siégera au conseil d'administration de TikTok et l'entreprise fera son entrée en bourse à Wall Street en 2021.

"Nous sommes 100% confiants" pour "assurer la confidentialité des données aux utilisateurs"

"Nous sommes heureux que la proposition de TikTok, Oracle et Walmart résolve les problèmes de sécurité soulevés par l'administration américaine et règle les questions concernant l'avenir de TikTok aux Etats-Unis" a déclaré une porte-parole de TikTok à l'AFP.

Safra Catz, PDG d'Oracle, a promis que grâce à cet accord, les utilisateurs américains de TikTok n'auront rien à craindre pour leurs données : "Nous sommes 100% confiants sur notre capacité à fournir un environnement hautement sécurisé à TikTok et assurer la confidentialité des données aux utilisateurs américains et à ceux du monde entier". "Nous allons travailler sur une introduction en bourse aux Etats-Unis dans les douze prochains mois pour que les Américains s'approprient encore davantage le service" a aussi indiqué Walmart.