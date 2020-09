TikTok et WeChat bannis aux USA : les téléchargements des applis interdits dès dimanche

Alors que TikTok connaît un véritable succès, Donald Trump menaçait de bannir l'application aux Etats-Unis. En cause : les relations tendues entre les Etats-Unis et la Chine, alors que l'application appartient au groupe chinois ByteDance. De plus, le président américain soupçonne la plateforme d'espionnage, à l'instar d'autres pays comme l'Inde, qui a interdit l'application pour des raisons de sécurité nationale et de respect de la vie privée, alors qu'il l'accuse d'espionnage. Dès lors, toutes les options étaient envisagées pour sauver TikTok, comme son rachat par d'autres entreprises américaines comme Microsoft ou Walmart ou son entrée en bourse.

Malheureusement, toutes les négociations et les efforts déployés n'auront pas été suffisants : le département du Commerce américain a annoncé ce vendredi 18 septembre dans un communiqué que les applications de vidéos TikTok et la messagerie WeChat seront interdites au téléchargement sur le sol américain, dès ce dimanche 20 septembre 2020. Elles ne seront donc plus accessibles via Google Play et l'Appstore. "Le Parti communiste chinois a démontré qu'il avait les moyens et l'intention d'utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des Etats-Unis", explique le ministère américain.

Une mauvaise nouvelle pour les créateurs de contenus, qui vont devoir se rabattre sur une autre appli, mais aussi pour la diplomatie internationale, alors que cette interdiction risque d'accroître les tensions entre les deux géants économiques. Le gouvernement américain laisse toutefois une porte ouverte : "Le président laisse jusqu'au 12 novembre pour résoudre les problèmes de sécurité nationale posés par TikTok. Les interdictions pourraient être levées le cas échéant".