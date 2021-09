TikTok : en Chine, les moins de 14 ans limités à 40 minutes par jour sur l'appli

TikTok réduit à 40 minutes par jour pour les Chinois(e)s de moins de 14 ans

La république populaire de Chine ne rigole pas avec l'éducation des jeunes. Après avoir interdit les relations sexuelles entre étudiants dans les universités, ou encore limité le temps des jeux vidéo en ligne pour les mineurs (ils ne peuvent plus jouer de 3 heures par semaine), la Chine a encore trouvé le moyen de réduire les libertés de la jeunesse. Ce 18 septembre 2021, c'est ByteDance à qui appartient TikTok, qui a annoncé que Douyin (la version chinoise de TikTok) aura une réglementation stricte pour les ados.

Désormais, les moins de 14 ans auront une limite le temps d'utilisation sur TikTok. Ils ne pourront plus que se connecter 40 minutes par jour sur l'application. Et ce sera bloqué entre 22 heures et 6 heures du matin. Donc ils pourront uniquement le reste du temps, et pas à un autre moment. Non mais, c'est qui le patron ?

Des restrictions de liberté pour "augmenter encore la protection des jeunes" précise ByteDance dans le communiqué. "Nous avons annoncé avant le 1er juin que nous mettrons en place les mesures de protection de la jeunesse les plus strictes de l'histoire de la plateforme" ont-ils rappelé.

Le choix des vidéos sera lui aussi limité

Non seulement les Chinois(e)s de moins de 14 ans n'auront plus un temps illimité sur TikTok, mais en plus, ils / elles ne pourront pas mater les vidéos qu'ils / qu'elles veulent. Ben non, faut pas abuser. Les jeunes auront en effet des restrictions sur les vidéos qu'ils peuvent regarder "grâce" au "mode jeune". Les moins de 14 ans sur l'appli passeront automatiquement en "mode jeune", une version alternative du réseau social qui diffuse uniquement des vidéos sur les arts, l'Histoire et la science.

Ils et elles pourront ainsi regarder "des expériences de vulgarisation scientifique nouvelles et intéressantes, des expositions dans des musées et des galeries, de beaux paysages à travers le pays, des explications sur les connaissances historiques" est-il précisé dans le communiqué. "Ces contenus pourront éveiller l'intérêt des enfants dans un certain domaine, leur permettre d'apprendre et d'en tirer quelque chose en regardant la vidéo" est-il indiqué.

La version chinoise de TikTok demande aux parents de vérifier

Et en plus, ce n'est pas fini : TikTok a même demandé aux parents "d'aider leurs enfants à s'authentifier par leur vrai nom et à entrer en mode jeune". S'il y a des bugs, par exemple que le "mode jeune" ne s'active pas, ils doivent prévenir l'application. En clair, les parents doivent balancer leurs enfants. En échange, les pookies recevront des "petits cadeaux" pour "exprimer leur reconnaissance".

L'Etat chinois est de plus en plus sévère avec les jeunes depuis en juin 2021 et la loi de protection des mineurs. "La société, les écoles et les familles doivent mener une éducation idéale", "l'état encourage et soutient la création et la diffusion de contenus en ligne propices à une croissance saine des mineurs" et le but est "d'empêcher les mineurs de devenir dépendants du réseau" avait prévenu la république populaire de Chine.

A la télévision aussi, il est désormais diffusé des programmes culturels à la place des émissions sur des "influenceurs vulgaires" et des stars qui "ont perdu toute moralité".