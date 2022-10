Tibo InShape agressé à la batte de baseball : "Je n'ai aucune animosité envers ces personnes", il publie la vidéo et passe un message fort

Si Tibo Inshape est une star des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est en fait un événement traumatisant qui est à l'origine de son amour pour la musculation. Il y a quelques jours, celui qui vient de se fiancer avec Juju Fitcats a dévoilé qu'il allait publier la vidéo de son agression, datant de 2009, sur sa chaîne. Pas pour "se faire plaindre" mais pour alerter le plus grand nombre sur l'insécurité.

"Deux minutes, c'est très long quand même"

Chose promise, chose due : ce vendredi 18 octobre 2022, le Youtubeur a dévoilé la vidéo de son agression sur sa chaîne aux 8,7 millions d'abonnés. Des images qu'il a pu récupérer auprès du tribunal après de nombreuses négociations. Les faits se sont déroulés le 3 janvier 2009, alors qu'il avait 17 ans. Tibo InShape se promenait dans la rues avec quatre amis (deux filles et deux garçons). Ils se rendaient dans un restaurant quand ils ont été interpellés par un homme, qui était en fait accompagné de deux autres personnes.

Après des échanges verbaux, une bagarre a éclaté et le Youtubeur ainsi que ces amis masculins, ont été frappé à coups de batte de baseball métallique. "Dans la vraie vie, ça dure deux minutes. Deux minutes, c'est très long quand même." a-t-il déclaré en analysant les images, comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama. Les agresseurs ont ensuite pu être interpellés par la police et écopé de 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis pour deux d'entre eux et deux ans de prison et 6 mois de sursis pour le troisième.

Il revient sur ses posts controversés et s'excuse

Avec cette vidéo, Tibo InShape confie qu'il ne veut absolument pas se faire plaindre. "Il y a des gens à qui il arrive des choses bien plus graves, bien plus traumatisantes." rappelle le Youtubeur avant d'ajouter qu'aujourd'hui, 13 ans après, il n'a "aucune animosité" envers ses agresseurs. "Je les remercie même car c'est grâce à eux que j'ai commencé la muscu. C'est pour vous montrer qu'il faut toujours être sur vos gardes." a-t-il déclaré.

Une vidéo dans laquelle il s'excuse aussi pour certains statuts Facebook "controversés" postés à l'époque. En 2019, plusieurs anciens messages à caractère racistes avaient refait surface sur le web. "Je suis désolé si j'ai pu blesser des personnes qui ont vu ces messages. C'était une période de ma vie que je regrette. Je n'ai plus ces pensées à l'heure actuelle, j'ai grandi. J'ai muri, j'ai évolué, je suis beaucoup plus ouvert d'esprit." a-t-il expliqué en fin de vidéo.