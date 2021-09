Juju Fitcats et Tibo InShape harcelés : "On est obligé de ne pas s'arrêter devant chez nous"

Juju Fitcats et Tibo InShape harcelés par des fans chez eux : "C'est hyper délicat, tu ne sais pas comment réagir"

Sur sa chaîne YouTube, ce mardi 28 septembre 2021, Juju Fitcats a posté une nouvelle vidéo au titre évocateur : "Ça va beaucoup trop loin". L'influenceuse qui dénonce les diktats du corps parfait y parle des fans trop envahissants qui lui font vivre un enfer, à elle et à son chéri, Tibo InShape. Les YouTubeurs sont harcelés jusque chez eux, à leur domicile. "J'aimerais remettre un peu certaines choses dans leur contexte pour peut-être vous faire réaliser" a commencé par déclarer Juju Fitcats avant de pousser un coup de gueule.

"Avec Tibo, ça fait maintenant 4 ans qu'on est ensemble et, pendant 2 ans et demi, on a vécu en appartement. Appartement dans lequel on était hyper bien" a assuré l'influenceuse qui sort son livre Sans filtre le 7 octobre 2021. Sauf qu'ensuite, des fans (aussi bien des ados que des familles entières) ont trouvé leur appart et ont commencé à les harceler.

Ils attendaient Juju Fitcats et Tibo InShape en bas de chez eux pendant des heures, en semaine et aussi le week-end. Ils criaient leurs noms en bas des fenêtres, demandaient "un petit coucou", voire un selfie. Certains essayaient même de regarder à travers les fenêtres pour les regarder dans leur appartement. "C'est hyper délicat, tu ne sais pas comment réagir. Tu te sens un peu comme un animal en cage, une bête de foire" a alors avoué la star des réseaux qui avait réagi au buzz de son Bim Bam Boum Challenge sur TikTok.